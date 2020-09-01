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В Орше - пожар, над городом черный дым. Спросили МЧС, что произошло
Источник материала: Tut.by
В Орше случился пожар. Дым от него был виден из любой точки города. Местные переживают: уж не «Савушкин продукт» ли опять горит? Также ходят слухи о том, что возгорание произошло на авторынке рядом с предприятием. TUT.BY уточнил у МЧС, в чем дело.
Как рассказали в МЧС, горел утеплитель на открытой площадке. Возгорание уже ликвидировано.
Напомним, что несколько дней назад
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Местные переживают: уж не «Савушкин продукт» ли опять горит? Также ходят слухи о том, что возгорание произошло на авторынке рядом с предприятием.
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