В Орше - пожар, над городом черный дым. Спросили МЧС, что произошло

Источник материала: Tut.by

В Орше случился пожар. Дым от него был виден из любой точки города. Местные переживают: уж не «Савушкин продукт» ли опять горит? Также ходят слухи о том, что возгорание произошло на авторынке рядом с предприятием. TUT.BY уточнил у МЧС, в чем дело.



Фото: читатель TUT.BY Максим

Как рассказали в МЧС, горел утеплитель на открытой площадке. Возгорание уже ликвидировано.

Напомним, что несколько дней назад про и зошел пожар в цехе сыров завода «Савушкин продукт» в Орше — буквально на следующий день после визита сюда Лукашенко .