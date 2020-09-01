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Станция метро "Площадь Победы" временно закрывалась
01.09.2020 12:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Станция метро "Площадь Победы" была закрыта на вход и выход, сообщила во вторник пресс-служба Минского метрополитена.
"Первого сентября в 11:43 в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро "Площадь Победы". Поезда следуют без остановки на данной станции. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что станцию открыли.
На площади в это время проходили акции протеста с участием студентов. Сообщается, что несколько человек
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Поезда следовали без остановки, как пояснили в метрополитене, это было необходимо для обеспечения безопасности пассажиров.
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