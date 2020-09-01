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В Новополоцке подростки стреляли по автобусу
Источник материала: Tut.by
31 августа в Новополоцке подростки стреляли из пневматического пистолета по автобусу, сообщает УВД.
В милицию сообщили о повреждении стекла в автобусе. Оказалось, к этому причастна компания подростков. Молодые люди отдыхали дома у одного из них. У одного гостя был пневматический пистолет, купленный в интернет-магазине. В какой-то момент подростки вышли на балкон и начали стрелять. Дважды попали в окно автобуса. Никто не пострадал.
Проводится проверка.
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Разбито стекло, никто не пострадал.
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