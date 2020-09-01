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В Новополоцке подростки стреляли по автобусу

01.09.2020 11:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 августа в Новополоцке подростки стреляли из пневматического пистолета по автобусу, сообщает УВД.


Фото: УВД

В милицию сообщили о повреждении стекла в автобусе. Оказалось, к этому причастна компания подростков. Молодые люди отдыхали дома у одного из них. У одного гостя был пневматический пистолет, купленный в интернет-магазине. В какой-то момент подростки вышли на балкон и начали стрелять. Дважды попали в окно автобуса. Никто не пострадал.

Проводится проверка.

 
 
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