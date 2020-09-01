Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. ГУВД прокомментировало задержание студентов в Минске, передает Sputnik.

Во вторник студенты некоторых вузов столицы вышли на акции протеста.

"Задержанные на территории города Минска есть. Людей не похищают, как некоторые источники пишут. Людей задерживают сотрудники милиции. Прежде чем задержать, они представляются и объясняют основания задержания. И эти все задержания исключительно в рамках правового поля", - заявила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По словам спикера, всех задержанных доставят в территориальные РУВД для разбирательства. Точное число задержанных участников акции не сообщается.

Новый учебный год начался в Минске с акций протеста. По информации Sputnik, в них участвуют студенты БГУ, МГЛУ и других вузов.

Министерство образования опубликовало обращение на своем официальном канале в Telegram. Студентов призвали отстаивать свои права только мирным путем и в соответствии с действующим законом.

"Мы просим всех студентов, будучи ответственными и образованными людьми, отстаивать свои права только мирным путем и в соответствии с действующим Законом. Именно так мы сможем добиться мира и безопасности для себя, своих друзей и коллег", - говорится в сообщении.