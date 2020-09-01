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В Бобруйске утром 1 сентября «заминировали» школу. За это задержан 64-летний мужчина
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске утром 1 сентября в СШ № 12 позвонил неизвестный и сообщил, что здание заминировано и «сейчас взорвется». Сообщение не подтвердилось,
Звонок поступил в школу около 08.35, администрация вызвала милицию. Школу сразу оцепили, из здания эвакуировали 35 человек.
Специалисты тщательно обследовали всю территорию школы, но взрывного устройства не обнаружили. Школьная линейка состоялась.
Подозреваемый в «лжеминировании» задержан — это 64-летний бобруйчанин.
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Всю территорию школы обследовали, но взрывного устройства не обнаружили.
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