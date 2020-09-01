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В Бобруйске утром 1 сентября «заминировали» школу. За это задержан 64-летний мужчина

01.09.2020 15:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске утром 1 сентября в СШ № 12 позвонил неизвестный и сообщил, что здание заминировано и «сейчас взорвется». Сообщение не подтвердилось, сообщает МВД. Задержан 64-летний бобруйчанин, которого подозревают в «лжеминировании».


Звонок поступил в школу около 08.35, администрация вызвала милицию. Школу сразу оцепили, из здания эвакуировали 35 человек.

Специалисты тщательно обследовали всю территорию школы, но взрывного устройства не обнаружили. Школьная линейка состоялась.

Подозреваемый в «лжеминировании» задержан — это 64-летний бобруйчанин.


 
 
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Всю территорию школы обследовали, но взрывного устройства не обнаружили.
 
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