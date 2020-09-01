Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бобруйске 64-летнего местного жителя, который в День знаний сообщил о минировании одной из школ города, сообщили в МВД Беларуси.

Информация о находящемся в учреждении образования взрывном устройстве поступила в ГУВД в 08:30 во вторник.

"Место происшествия было незамедлительно оцеплено, сотрудники ОВД эвакуировали 35 человек. В считанные минуты прибыли саперно-пиротехническая группа внутренних войск, следственно-оперативная группа и спасатели", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что специалисты обследовали территорию школы № 12, однако ничего опасного не нашли.

В министерстве уточнили, что благодаря оперативной работе сотрудников экстренных служб в школе состоялась праздничная линейка.

Позже был задержан "минер" – им оказался 64-летний бобруйчанин, в отношении которого сейчас проводится проверка.