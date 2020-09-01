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Пожилой бобруйчанин "заминировал" школу перед первым звонком
01.09.2020 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бобруйске 64-летнего местного жителя, который в День знаний сообщил о минировании одной из школ города, сообщили в МВД Беларуси.
Информация о находящемся в учреждении образования взрывном устройстве поступила в ГУВД в 08:30 во вторник.
"Место происшествия было незамедлительно оцеплено, сотрудники ОВД эвакуировали 35 человек. В считанные минуты прибыли саперно-пиротехническая группа внутренних войск, следственно-оперативная группа и спасатели", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что специалисты обследовали территорию школы № 12, однако ничего опасного не нашли.
В министерстве уточнили, что благодаря оперативной работе сотрудников экстренных служб в школе состоялась праздничная линейка.
Позже был задержан "минер" – им оказался 64-летний бобруйчанин, в отношении которого сейчас проводится проверка.
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Благодаря оперативной работе сотрудников экстренных служб в школе №12 состоялась праздничная линейка.
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