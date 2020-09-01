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ДТП в Оршанском районе: погибли два человека

01.09.2020 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Два человека погибли в результате дорожной аварии в Оршанском районе, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© Photo : ГАИ Витебской области
Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Оршанском районе

ДТП произошло во вторник 1 сентября на 563-м километре трассы Брест – Минск возле деревни Корово.

"Водитель на Honda Civic не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Transit", – сказали в министерстве.

Там также отметили, что на месте погибли 28-летний водитель Honda и его 20-летний пассажир.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП, по факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
 
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