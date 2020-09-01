ГПК: если получим обращение от Кондрусевича, рассмотрим его по закону

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. В Государственном пограничном комитете не подтверждают получение письма от архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которого накануне не впустили в Беларусь, об этом Sputnik заявил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

Напомним, в минувший понедельник митрополиту Минско-Могилевский архиепископу Тадеушу Кондрусевичу пограничники отказали во въезде в Беларусь. Глава Католической церкви в Беларуси возвращался на родину из командировки в Польши через пункт пропуска "Брузги". Назвать причины, по которым Кондрусевич, который является гражданином Беларуси, пограничники отказались. В результате ему пришлось вернуться в Польшу .

В Госпогранкомитете во вторник по-прежнему не комментируют данную ситуацию. Стало известно, что Кондрусевич написал письмо в ведомство с просьбой объяснить, почему его не пустили в Беларусь. При этом в ГПК получение обращения от митрополита не подтверждают.

"Я пока не готов подтвердить информацию, что мы это письмо получили. Если обращение будет получено, должностные лица будут рассматривать его в соотвествии с законодательством. На это отводится определенный срок", - отметил Бычковский.

Напомним, в последнее время Тадеуш Кондрусевич неоднократно высказывался о ситуации в стране , сложившейся после президентских выборов , указывая на "неадекватные и противоправные" действия силовых структур и призывал прекратить насилие .

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