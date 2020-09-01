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ГПК: если получим обращение от Кондрусевича, рассмотрим его по закону
01.09.2020 12:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. В Государственном пограничном комитете не подтверждают получение письма от архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которого накануне не впустили в Беларусь, об этом Sputnik заявил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.
© Sputnik / Инна Гришук
Напомним, в минувший понедельник митрополиту Минско-Могилевский архиепископу Тадеушу Кондрусевичу пограничники
В Госпогранкомитете во вторник по-прежнему не комментируют данную ситуацию. Стало известно, что Кондрусевич написал письмо в ведомство с просьбой объяснить, почему его не пустили в Беларусь. При этом в ГПК получение обращения от митрополита не подтверждают.
"Я пока не готов подтвердить информацию, что мы это письмо получили. Если обращение будет получено, должностные лица будут рассматривать его в соотвествии с законодательством. На это отводится определенный срок", - отметил Бычковский.
Напомним, в последнее время Тадеуш Кондрусевич неоднократно
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В Госпогранкомитете по-прежнему не комментируют, почему главу Католической церкви в Беларуси накануне не впустили на родину из Польши.
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