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В Минске без воды остались две многоэтажки и 25 частных домов
01.09.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Повреждение водопровода в трех местах Минска стало причиной отключения водоснабжения в некоторых домах, сообщили во вторник в УП "Минскводоканала".
© Sputnik / Евгений Одиноков
По данным специалистов, аварии на трубопроводах произошли на улицах Бельского, Янковского и Школьной. В результате без воды остались две многоэтажки, а также 25 частных домов.
В настоящее время на данных улицах находятся цистерны, где минчане могут набрать чистую воду.
Как рассказали в "Минскводоканале" специалисты предприятия работают на месте порывов, устраняя повреждения труб.
Напомним, что несколько дней назад "Минскводоканал"
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Повреждение трубопровода в белорусской столице на этот раз произошло сразу в трех местах: на улицах Янковского, Бельского и Школьной.
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