В Минске без воды остались две многоэтажки и 25 частных домов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Повреждение водопровода в трех местах Минска стало причиной отключения водоснабжения в некоторых домах, сообщили во вторник в УП "Минскводоканала".

По данным специалистов, аварии на трубопроводах произошли на улицах Бельского, Янковского и Школьной. В результате без воды остались две многоэтажки, а также 25 частных домов.

В настоящее время на данных улицах находятся цистерны, где минчане могут набрать чистую воду.

Как рассказали в "Минскводоканале" специалисты предприятия работают на месте порывов, устраняя повреждения труб.

Напомним, что несколько дней назад "Минскводоканал" возглавил Федор Римашевский . Ранее эту должность занимал Олег Аврутин – его увольнение связывают с ЧП, произошедшем в Минске 24 июня: тогда без чистой воды остались жители сразу нескольких районов столицы.