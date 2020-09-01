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Гомельчанин украл собаку из-за ее грустных глаз

02.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Гомеля, который украл лайку, привязанную у торгового центра, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

YouTube/ ГУВД Мингорисполкома
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По информации милиции, инцидент произошел 28 августа: женщина с братом пришла в ТЦ и оставила пса у входа. Спустя некоторое время молодой человек вернулся на улицу и обнаружил пропажу животного. Охранники центра ему рассказали: они видели мужчину, который забрал собаку и ушел.

Гомельчанину удалось самостоятельно разыскать похитителя – он сидел с лайкой у одного из подъездов.

"На вопрос, где он нашел пса, тот пояснил, что собака сама крутилась около дома. Сообразительный брат сказал, что это пес сестры. И если он пройдет с ним до торгового центра, то родственница даст хорошее вознаграждение за возвращение питомца", – сообщили в УВД.

В результате злоумышленника задержали охранники ТЦ и передали правоохранителям, которые приехали после звонка хозяйки собаки в РОВД.

"Оперативникам 57-летний гомельчанин пояснил, что у собаки были грустные глаза. Потому он и решил ее взять с собой", – сказали в управлении.

Действиям мужчины следователями уже дана правовая оценка: в отношении него возбудили уголовное дело за кражу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Оперативникам 57-летний гомельчанин пояснил, что у собаки были грустные глаза, потому он и решил ее взять с собой.
 
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