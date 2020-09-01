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В ООН заявили о 450 случаях жесткого обращения с людьми в период протестов

01.09.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Эксперты ООН задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, сообщается в докладе организации.

© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
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Сегодня эксперты ООН по правам человека призвали власти Беларуси прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности силовиков, которые, по их мнению, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.

"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", - говорится в сообщении организации.

Всего в ООН известно о 450 подобных случаях, в некоторых из них пострадали женщины и дети. Шесть митингующих, по сообщению их родственников, пропали без вести.

Также представители организации отмечают, что среди порядка 6700 задержанных были журналисты и прохожие, которых осудили в спешном порядке. Поднималась в докладе и тема отзыва аккредитаций у представителей иностранных СМИ.

В ООН потребовали, чтобы в Беларуси незамедлительно освободили всех, кто мирно участвует в демонстрациях, и привлекли к ответственности виновных в жестоком обращении с людьми.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались 9 августа после выборов президента. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным экспертов по правам человека, насилие над задержанными на несанкционированных митингах в Беларуси происходило в изоляторах временного задержания.
 
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