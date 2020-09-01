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В Бобруйске найден пропавший неделю назад мужчина
01.09.2020 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. В Бобруйске найден пропавший местный житель, который больше недели не появлялся дома, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Симуран" во вторник.
© Photo : МВД Беларуси
"Он сам пришел домой - живой, здоровый, не побитый. Где он был, родственникам говорить не хочет", - рассказали агентству добровольцы.
В Минской области продолжаются поиски 20-летней Анастасии Каптенок, которая отправилась домой 27 августа из деревни Комарово (Мядельский район) и бесследно исчезла. По данным, которые оказались в распоряжении ее родных, девушку видели на вокзале в городе Смолевичи 29 августа, где неизвестными ей был куплен билет до Минска.
© Photo : ПСО "Ангел"
Анастасия Каптенок
Волонтеры сообщили приметы пропавшей: рост 150-155 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волос рыжий ниже плеч. В день пропажи был одета в черную болоньевую куртку с белым капюшоном, майку в полоску (голубая, розовая, белая), светлые джинсы, розовые кроссовки.
Добровольцы просят любые сведения о девушке сообщать по телефонам: +375 33 6666 033, +375 33 6666 856.
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Молодой бобруйчанин больше недели не появлялся дома после того, как вышел на прогулку, его мобильный телефон не отвечал на звонки.
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