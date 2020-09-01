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Милиция ищет в Гродно девочку, которая ушла за учебниками и пропала

02.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно 15-летнюю девочку, которая отправилась в школу за учебниками и пропала, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

© CC0 / Pixabay
Пропавшая в Пинске школьница нашлась

По информации правоохранителей, несовершеннолетняя жительница областного центра ушла из дома утром 31 августа и направилась в свою школу за книгами. Однако в тот день домой она не вернулась.

В УВД перечислили приметы пропавшей: она имеет худощавое телосложение, носит очки, волосы окрашены в желтый цвет. На девочке были голубые джинсы, черные кроссовки и джинсовая рубашка, с собой у нее был черный рюкзак.

В милиции просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемой, обратиться в Октябрьский РОВД по телефонам: (0152) 68-73-35 или (029) 589-09-01.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В милиции просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемой школьнице, обратиться в Октябрьский РОВД.
 
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