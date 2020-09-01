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Полиция задержала возле офиса Зеленского мужчину с гранатой
02.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Полиция задержала в правительственном квартале Киева, рядом с офисом президента Украина Владимира Зеленского, мужчину с гранатой, сообщается во вторник на
54-летнего мужчину задержали во время патрулирования улицы Банковая во вторник, 1 сентября.
"В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой", - говорится в сообщении.
Мужчину доставили в управление полиции. "У него изъяли предмет, похожий на гранату, которую отправят на экспертные исследования", - добавили в ведомстве.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.
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