Полиция задержала возле офиса Зеленского мужчину с гранатой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Полиция задержала в правительственном квартале Киева, рядом с офисом президента Украина Владимира Зеленского, мужчину с гранатой, сообщается во вторник на сайте Нацполиции.

54-летнего мужчину задержали во время патрулирования улицы Банковая во вторник, 1 сентября.

"В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в управление полиции. "У него изъяли предмет, похожий на гранату, которую отправят на экспертные исследования", - добавили в ведомстве.

Решается вопрос о правовой квалификации события.