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Оторвавшееся колесо повредило автобус и две машины в Минске

02.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Оторвавшееся колесо стало причиной тройной аварии в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

© Photo : ГАИ Минска
Оторвавшееся колесо стало причиной двойной аварии на МКАД

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло во вторник 1 сентября на улице Тимирязева.

"У водителя автомобиля Ford, который двигался по Тимирязева, произошло отсоединение колеса, которое вылетело на полосу встречного движения и ударило автомобиль Kia", – сказали в ГАИ.

Затем колесо попало в автобус, ехавший в одном направлении с Ford, а потом – в Audi.

Как уточнили в ГАИ, все машины получили повреждения, но в ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

В связи со случившимся правоохранители просят автовладельцев более ответственно подходить к техническому состоянию транспортных средств и обязательно проверять его каждый раз перед началом движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Машины получили повреждения, но в ДТП никто не пострадал, по данному факту Госавтоинспекция проводит проверку.
 
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