|
Оторвавшееся колесо повредило автобус и две машины в Минске
02.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Оторвавшееся колесо стало причиной тройной аварии в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : ГАИ Минска
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло во вторник 1 сентября на улице Тимирязева.
"У водителя автомобиля Ford, который двигался по Тимирязева, произошло отсоединение колеса, которое вылетело на полосу встречного движения и ударило автомобиль Kia", – сказали в ГАИ.
Затем колесо попало в автобус, ехавший в одном направлении с Ford, а потом – в Audi.
Как уточнили в ГАИ, все машины получили повреждения, но в ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.
В связи со случившимся правоохранители просят автовладельцев более ответственно подходить к техническому состоянию транспортных средств и обязательно проверять его каждый раз перед началом движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машины получили повреждения, но в ДТП никто не пострадал, по данному факту Госавтоинспекция проводит проверку.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)