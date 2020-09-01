Оторвавшееся колесо повредило автобус и две машины в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Оторвавшееся колесо стало причиной тройной аварии в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло во вторник 1 сентября на улице Тимирязева.

"У водителя автомобиля Ford, который двигался по Тимирязева, произошло отсоединение колеса, которое вылетело на полосу встречного движения и ударило автомобиль Kia", – сказали в ГАИ.

Затем колесо попало в автобус, ехавший в одном направлении с Ford, а потом – в Audi.

Как уточнили в ГАИ, все машины получили повреждения, но в ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

В связи со случившимся правоохранители просят автовладельцев более ответственно подходить к техническому состоянию транспортных средств и обязательно проверять его каждый раз перед началом движения.