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СК: уголовные дела за угрозы депутатам возбудили в Брестской области

02.09.2020 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен ―Sputnik. Ряд уголовных дел по фактам угроз применения насилия в отношении депутатов расследуют в Брестской области, сообщили Sputnik в среду в управлении Следственного комитета по Брестской области.

© Sputnik
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В минувшее воскресенье СК Беларуси сообщил, что по всей стране было зафиксировано более 150 угроз в отношении должностных лиц, с начала августа в этой связи возбуждено более 50 уголовных дел.

"В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них стали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия. Кроме того, в сообщениях указывались и имена близких им людей. Такие случаи зафиксированы в отношении депутатов Палаты представителей Национального собрания в Дрогичине, Столине и Пинске", ― сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По его словам, возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала официальные итоги голосования. На этом фоне в Беларуси начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.

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Теги: Минск
 
 
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После президентских выборов в Беларуси за угрозы в отношении должностных лиц возбуждено более 50 уголовных дел.
 
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