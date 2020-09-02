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СК: уголовные дела за угрозы депутатам возбудили в Брестской области
02.09.2020 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен ―Sputnik. Ряд уголовных дел по фактам угроз применения насилия в отношении депутатов расследуют в Брестской области, сообщили Sputnik в среду в управлении Следственного комитета по Брестской области.
В минувшее воскресенье СК Беларуси сообщил, что по всей стране было зафиксировано более 150 угроз в отношении должностных лиц, с начала августа в этой связи возбуждено более 50 уголовных дел.
"В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них стали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия. Кроме того, в сообщениях указывались и имена близких им людей. Такие случаи зафиксированы в отношении депутатов Палаты представителей Национального собрания в Дрогичине, Столине и Пинске", ― сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По его словам, возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала официальные итоги голосования. На этом фоне в Беларуси начались массовые
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После президентских выборов в Беларуси за угрозы в отношении должностных лиц возбуждено более 50 уголовных дел.
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