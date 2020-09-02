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За участие в протестах в Минске протоколы вчера составили на 95 человек

02.09.2020 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске 1 сентября было составлено 95 протоколов, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

В День знаний по всей стране прошли акции протеста не согласных с результатом выборов президента. На этот раз в них приняли участие студенты ВУЗов и лицеисты. Наиболее крупные митинги наблюдались в белорусской столице. Активных участников милиция доставляли в районные управления внутренних дел. Среди задержанных есть и журналисты.

© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
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"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек", – сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По подсчетам официального представителя ведомства, в целом по стране в протестных акциях приняли участие около 2,3 тысячи человек.

После выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались акции несогласных. Первые акции были жестко подавлены, после чего к требованиям честных выборов добавилось требование прекратить насилие.

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Теги: Минск
 
 
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По подсчетам МВД, по всей стране в несанкционированных митингах приняли участие около 2,3 тысячи человек.
 
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