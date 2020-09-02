В компании бизнесмена, предложившего работу силовикам, проходит обыск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля пришли с обыском в PandaDoc, сообщили представители компании.

Работники компании сообщают, что в их офисе сейчас находятся сотрудники ДФР КГК. Около 20 сотрудников фирмы остаются в офисе и не могут выйти. У некоторых из них обыски проходят дома. Представители руководства Виктор Кувшинов и Дмитрийий Рабцевич не отвечают на телефонные звонки. Последнего увели прямо из офиса.

Sputnik уточнил в Комитете государственного контроля Беларуси, какова причина обысков.

"Мы не комментируем данную информацию", - ответили представители комитета.

Одним из основателей компанию PandaDoc является Микита Микадо. Ранее он предлагал белорусским силовикам финансовую помощь, если они "перейдут на сторону добра". Сам Микита сейчас работает в США.

Напомним, что ранее ДФР также проводил обыск на работе и дома у основателя рекламного агентстве Vondel/Hepta, и соучредителя сайтов KYKY и The Village Александра Василевича. Его уже задерживали в конце июля, когда он пришел к зданию КГБ, чтобы подать поручительство за находящегося в СИЗО Виктора Бабарико. В отношении Василевича возбудили уголовное дело , но официально обвинение не предъявили. Сейчас бизнесмен находится в следственном изоляторе на Володарского.

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