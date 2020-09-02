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МВД: обращения о неправомерных действиях милиции не останутся без внимания
02.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников ОВД не останутся без внимания МВД, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
В МВД рассказали, что в последние время в министерство поступает большое количество обращений граждан и организаций, в том числе из-за рубежа. Часть из них содержит жалобы на неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел при задержаниях граждан во время массовых мероприятий после выборов.
"Обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников ОВД не останутся без внимания МВД. Соблюдение законодательства ― залог обеспечения безопасности личности, общества и государства", ― говорится в сообщении ведомства.
При этом в МВД отметили, что свобода собраний и уличных шествий, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством, а порядок их проведения регламентируется законом "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь".
Лица, нарушившие этот порядок, несут ответственность, установленную законом, сотрудники правоохранительных органов имеют право в соответствии с законодательством прекратить такое мероприятие, напомнили в МВД.
О журналистах и пострадавших правоохранителях
Сотрудники органов внутренних дел имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов, а также обязывать граждан покинуть определенное место.
"Законные требования сотрудника ОВД обязательны для исполнения должностными лицами и другими гражданами, в том числе журналистами средств массовой информации", ― напомнили в МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
В сообщении также подчеркивается, что посягательство на сотрудника правоохарнительных органов, а также препятствование его работе влекут за собой ответственность.
"Законодательством установлены конкретные условия и пределы применения физической силы, а также специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, которые практически такие же, как и арсенал правоохранительных органов зарубежных стран", ― подчеркнули в МВД.
Силовое ведомство призывало граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым органами внутренних дел по охране общественного порядка и избегать мест проведения массовых мероприятий, организованных с нарушением законодательства.
После выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК,
ООН накануне
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В Министерстве внутренних дел сообщили о большом потоке обращений граждан и организаций, в том числе из-за рубежа, часть которых содержит жалобы на неправомерные...
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