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МВД: обращения о неправомерных действиях милиции не останутся без внимания

02.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников ОВД не останутся без внимания МВД, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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В МВД рассказали, что в последние время в министерство поступает большое количество обращений граждан и организаций, в том числе из-за рубежа. Часть из них содержит жалобы на неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел при задержаниях граждан во время массовых мероприятий после выборов.

"Обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников ОВД не останутся без внимания МВД. Соблюдение законодательства ― залог обеспечения безопасности личности, общества и государства", ― говорится в сообщении ведомства.

При этом в МВД отметили, что свобода собраний и уличных шествий, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством, а порядок их проведения регламентируется законом "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь".

Лица, нарушившие этот порядок, несут ответственность, установленную законом, сотрудники правоохранительных органов имеют право в соответствии с законодательством прекратить такое мероприятие, напомнили в МВД.

О журналистах и пострадавших правоохранителях

Сотрудники органов внутренних дел имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов, а также обязывать граждан покинуть определенное место.

"Законные требования сотрудника ОВД обязательны для исполнения должностными лицами и другими гражданами, в том числе журналистами средств массовой информации", ― напомнили в МВД.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В сообщении также подчеркивается, что посягательство на сотрудника правоохарнительных органов, а также препятствование его работе влекут за собой ответственность. 

"Законодательством установлены конкретные условия и пределы применения физической силы, а также специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, которые практически такие же, как и арсенал правоохранительных органов зарубежных стран", ― подчеркнули в МВД.

Силовое ведомство призывало граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым органами внутренних дел по охране общественного порядка и избегать мест проведения массовых мероприятий, организованных с нарушением законодательства.

После выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в Беларуси начались акции протеста несогласных с итогами выборов. Первые акции были жестко подавлены, после чего к требованиям честных выборов добавилось требование прекратить насилие.

ООН накануне опубликовало доклад, в котором говорится, что эксперты организации задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными во время протестов в Беларуси. Эксперты ООН по правам человека призвали власти страны прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности силовиков, которые, по их мнению, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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