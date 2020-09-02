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Пропавшая 20-летняя девушка найдена спустя неделю

02.09.2020 17:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. В Мядельском районе найдена пропавшая 20-летняя Анастасия Каптенок, сообщили Sputnik в среду в Поисково-спасательном отряде "Ангел".

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Бобруйске найден пропавший неделю назад мужчина

"Девушку нашли сотрудники милиции. Она шла вдоль шоссе в Мядельском районе. Где она находилась в течение этого времени, к сожалению, нам неизвестно", - рассказали добровольцы.

Анастасию нашли целой и невредимой. В последний раз ее видели неделю назад, 27 августа, в деревне Комарово (Мядельский район), откуда она отправилась домой в деревню Старлыги и бесследно исчезла. За помощью к волонтерам обратились родные пропавшей, сообщив, что очевидцы видели ее на вокзале в городе Смолевичи 29 августа, где неизвестными ей был куплен билет до Минска. Добровольцы подключились к поискам и разместили информационные листовки в соцсетях.

"Нам периодически звонили люди, которые видели Настю в разных местах. Она девушка приметная – рыжеволосая. Мы несколько раз выезжали, но не успевали ее находить в этих местах", - рассказали в отряде "Ангел".

В настоящее время Анастасия находится дома с родными.

Напомним, ранее в Бобруйске был найден пропавший более недели назад мужчина - он сам вернулся домой.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска отправилась домой из деревни в Мядельском районе и бесследно исчезла, спустя неделю ее нашли сотрудники милиции.
 
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