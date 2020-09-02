Площадь лесных пожаров на востоке Украины возросла до 400 га

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание в связи с масштабными лесными пожарами, которые охватили 400 гектаров территории в Харьковской и Луганской областях, сообщила в среду пресс-служба офиса президента.

Ранее украинские спасатели сообщали, что около 80 гектаров хвойного леса горит на окраине села Горобьевка в Харьковской области. Позже в Госслужбе по ЧС уточнили, что площадь пожара возросла до 400 гектаров, к тушению привлечена авиация.

ГУ ДСНС України у Харківській області © Photo : Охватили 400 гектаров территории в Харьковской и Луганской областях

"Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание в связи с лесными пожарами в Харьковской и в Луганской областях. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. В одном из сел сгорело восемь домов из 150. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются. Предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса президента.

ГУ ДСНС України у Харківській області © Photo : В одном из сел в Харьковской области сгорело восемь домов

Кроме того, правоохранители не исключают версию поджога. На данный момент ситуация с тушением осложняется из-за сильных порывов ветра.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы организуем эвакуацию всех людей, нужно думать, прежде всего, об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", - приводит слова президента его офис.

Для борьбы с огнем задействован пожарный поезд и пожарный самолет АН-32П.