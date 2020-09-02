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СК: гибель 52-летнего минчанина не связана с протестами

02.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Согласно результатам проведенной специалистами ГКСЭ экспертизы, причиной смерти мужчины является отравление этиловым спиртом, сообщили в Следственном Комитете Республики Беларусь.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным следователей, 52-летний житель Минска 11 августа попросил закурить у прохожих в сквере на улице Берестянской. В этот момент ему стало плохо, и он упал. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину, но тот скончался.

Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа сразу установила личность умершего, потому как в его карманах находились документы. В ходе осмотра никаких телесных повреждений, за исключением тех, что горожанин получил при падении, следователи не обнаружили.

"Согласно заключению судебно-медицинской̆ экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, причиной смерти явилось острое отравление этиловым спиртом", - уточнили в СК.

Ранее в интернете появилась информация о том, что мужчина якобы пострадал после задержания на акции протеста, а его тело нашли около ТЦ "Рига". В СК назвали эти сведения недостоверными.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала официальные итоги голосования. На этом фоне в Беларуси начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.

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Теги: Минск
 
 
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Тело жителя Минска нашли 11 августа в сквере на улице Берестянской, по данным судебно-медицинской экспертизы, горожанин отравился спиртным.
 
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