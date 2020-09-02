Неизвестные сообщили о минировании завода в Добруше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Письмо с угрозами о взрыве пришло на электронную почту фарфорового завода в Добруше, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

По информации правоохранителей, неизвестные написали на английском, что на территории предприятия находится взрывное устройство.

"Туда его якобы пронес и надежно спрятал завербованный помощник. И если последний увидит подозрительную активность или участие полицейских, то дистанционно бомба будет приведена в действие. Чтобы этого не случилось, администрации завода предложено выплатить в биткоинах сумму, эквивалентную 80 тысячам долларов США. Срок – до конца рабочего дня", - процитировали сообщение в ведомстве.

© Photo : МВД Беларуси Автомобиль саперно-пиротехнической службы внутренних войск

После того, как руководство передало эту информацию в милицию, на место приехали специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525 внутренних войск МВД. Эвакуация не проводилась, потому как по окончании смены рабочие покинули предприятие, лишь несколько человек остались дежурить для непрерывной работы печей.

Позже в МВД уточнили, что группа полностью обследовала завод, но никаких взрывных устройств не обнаружила.