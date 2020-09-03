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Хакеры попросили биткоины от имени премьер-министра Индии
03.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Один из twitter-аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди был взломан, об этом жителям страны сообщили в эфире телеканала NDTV.
Неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту narendramodi_in, его подписчикам разослали просьбу пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи, основанный премьером.
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"Нам известно об этой деятельности, и мы предприняли шаги для защиты скомпрометированной учетной записи", - приводит телеканал сова представителя Twitter.
Отмечается, что пока в компании не знают, какие учетные записи дополнительно были затронуты.
Аккаунт Моди, который был взломан, является официальным, насчитывает более 2,5 миллиона подписчиков, в нем размещаются выступления главы правительства. Последняя запись в нем была сделана 31 августа.
Личный аккаунт премьера, у которого больше 61 миллиона фолловеров, от рук хакеров не пострадал.
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Специалисты сервиса микроблогов уже предприняли все возможное для того, чтобы защитить скомпрометированной "учетки".
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