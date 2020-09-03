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МВД об акциях 2 сентября: задержаны 24 человека, в том числе трое студентов
03.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. В протестных акциях, которые прошли накануне в разных регионах Беларуси, по данным МВД, приняло участие около тысячи человек. Люди выходили на улицу публично выразить своё несогласие в четырех регионах страны.
"Численность участников протестных акций составила по стране около тысячи человек. Несанкционированные массовые мероприятия отмечены в четырех регионах республики на территории 8 населенных пунктов", ― говорится в сообщении пресс-службы МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сообщается также, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 24 гражданина, в том числе трое студентов. 16 человек до суда были оставлены под стражей.
Предположительно в ЦИП на Окрестина провел эту ночь и известный телеведущий Денис Дудинский, об этом Sputnik заявила его супруга Катерина Раецкая.
"По моим данным, муж провел эту ночь на Окрестина", ― сказала она. С утра Раецкая приехала к суду Центрального района Минска узнать о том, совершение какого правонарушения предъявляют Дудинскому.
Накануне стало известно о задержании Дудинского и еще одного шоумена ― в прошлом ведущего программы на телеканале ОНТ Дмитрия Кохно, однако официального подтверждения от МВД пока не поступало. Ранее они оба высказали несогласие с определенными действиями властей в ходе избирательной компании, оба остались без работы на ТВ. В послевыборный период Дудинский размещал в соцсетях фото с акций протеста.
После прошедших в Беларуси выборов в стране начались
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Протестные акции прошли накануне, по данным МВД, в четырех регионах страны на территории 8 населенных пунктов.
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