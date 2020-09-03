Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Известный российский актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП, об этом он заявил в Пресненском суде Москвы, где в настоящее время рассматривается дело.

"У меня заявление. Я признаю свою вину", - сказал Ефремов перед началом прений сторон.

В ходе прений прокурор заявила, что считает вину артиста полностью доказанной. Обвинение запросило для Ефремова реальный срок - 11 лет колонии общего режима.

ДТП с участием автомобиля Ефремова Jeep Grand Cherokee произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой" . Водитель второго автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил серьезные травмы, и позже умер в больнице .

Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет колонии. Первоначально он признавал вину, однако затем его защита изменила тактику и пыталась уклоняться от признания.

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