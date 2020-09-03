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Ефремов признал вину в смертельном ДТП
03.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Известный российский актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП, об этом он заявил в Пресненском суде Москвы, где в настоящее время рассматривается дело.
"У меня заявление. Я признаю свою вину", - сказал Ефремов перед началом прений сторон.
Пресс-служба Пресненского суда
В ходе прений прокурор заявила, что считает вину артиста полностью доказанной. Обвинение запросило для Ефремова реальный срок - 11 лет колонии общего режима.
ДТП с участием автомобиля Ефремова Jeep Grand Cherokee произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер не справился с управлением, выехал на встречную полосу и
Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет колонии. Первоначально он признавал вину, однако затем его защита изменила тактику и пыталась уклоняться от признания.
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