|
В МВД прокомментировали задержание телеведущих Дудинского и Кохно
03.09.2020 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен ― Sputnik. Денис Дудинский и Дмитрий Кохно задержаны, подтвердили Sputnik в МВД.
"Дудинский и Кохно задержаны за участие в несанкционированных массовых акциях до рассмотрения дела в суде", ― сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее супруги обоих телеведущих разместили в соцсетях информацию об их задержании. Мужчины были задержаны в разных частях города. По данным супруги Дудинского Катерины Раецкой, ночь ее муж провел в ЦИП на Окрестина.
"По моим данным муж провел эту ночь на Окрестина", ― сказала она Sputnik.
По данным на 12 часов протоколы в отношении Дудинского и Кохно в суд Центрального района не поступали.
Оба телеведущих в разное время высказали несогласие с определенными действиями властей в ходе избирательной компании, оба остались без работы. Дудинский сначала был отстранен от ведения фестиваля "Слявянский базар в Витебске", затем ушел с БТ. Кохно, который вел на ОНТ телепередачу "Удача в придачу", также остался без работы.
© Sputnik / Алексей Майшев
Всего, по данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 2 сентября было задержано 24 гражданина, в том числе трое студентов. 16 человек до суда были оставлены под стражей.
После выборов, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне появилась информация, что два известных шоумена, ранее поддержавшие протесты несогласных и вынужденные уйти с белорусских телеканалов, были задержаны в...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)