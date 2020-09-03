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В МВД прокомментировали задержание телеведущих Дудинского и Кохно

03.09.2020 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен ― Sputnik. Денис Дудинский и Дмитрий Кохно задержаны, подтвердили Sputnik в МВД.

"Дудинский и Кохно задержаны за участие в несанкционированных массовых акциях до рассмотрения дела в суде", ― сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее супруги обоих телеведущих разместили в соцсетях информацию об их задержании. Мужчины были задержаны в разных частях города. По данным супруги Дудинского Катерины Раецкой, ночь ее муж провел в ЦИП на Окрестина.

"По моим данным муж провел эту ночь на Окрестина", ― сказала она Sputnik.

По данным на 12 часов протоколы в отношении Дудинского и Кохно в суд Центрального района не поступали.

Оба телеведущих в разное время высказали несогласие с определенными действиями властей в ходе избирательной компании, оба остались без работы. Дудинский сначала был отстранен от ведения фестиваля "Слявянский базар в Витебске", затем ушел с БТ. Кохно, который вел на ОНТ телепередачу "Удача в придачу", также остался без работы.

© Sputnik / Алексей Майшев
МВД об акциях 2 сентября: задержаны 24 человека, в том числе трое студентов

Всего, по данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 2 сентября было задержано 24 гражданина, в том числе трое студентов. 16 человек до суда были оставлены под стражей.

После выборов, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые выступления несогласных с итогами выборов. Первые выступления были жестко подавлены, после чего к требованиям новых четных выборов добавилось требование прекратить насилие в отношение граждан.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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