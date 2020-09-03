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Топ-менеджера компании Микиты Микадо обвиняют в хищении в крупном размере

03.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Одному из руководителей минского офиса PandaDoc Виктору Кувшинову инкриминируют хищение в особо крупном размере, сообщили Sputnik представители компании. 

© Sputnik / Виктор Толочко
В компании бизнесмена, предложившего работу силовикам, проходит обыск

Накануне сотрудники ДФР КГК провели обыски в IT-фирме, которой владеет известный бизнесмен Микита Микадо, а также дома у одного из топ-менеджеров Виктора Кувшинова. Последнего задержали.

По словам представителей компании, Кувшинову предъявлено обвинение по статье 210 часть 4 Уголовного Кодекса "Хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как уточнили в фирме, директора минского офиса Дмитрия Рабцевича и еще четырех сотрудников забрали на допрос в ДФР КГК.

Компания CEO PandaDoc создала программное обеспечение для автоматизации документооборота. Только в 2017 и 2018 году она привлекла 50 миллионов долларов, из которых 20 – в инвестициях. Одним из ее основателей является Микита Микадо, работающий сейчас в США. Ранее он записал видеообращение к силовикам с предложением личной помощи всем, кто оказался на грани увольнения. Его инициативу поддержали другие бизнесмены, которые создали фонд. Он уже собрал более 2 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на поддержку не только уволенных силовиков, но и телевизионщиков, бастующих рабочих. 

© Photo : Глеб Канаш / Bel.biz
Соучредителя KYKY и The Village Александра Василевича задержали

Напомним, что ранее ДФР также проводил обыск на работе и дома у основателя рекламного агентства Vondel/Hepta и соучредителя сайтов KYKY и The Village Александра Василевича. Его уже задерживали в конце июля, когда он пришел к зданию КГБ, чтобы подать поручительство за находящегося в СИЗО Виктора Бабарико. В отношении Василевича возбудили уголовное дело, но официально обвинение не предъявили. Сейчас бизнесмен находится в следственном изоляторе на Володарского.

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Теги: Минск
 
 
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Сейчас пятеро сотрудников бизнесмена, который ранее предлагал работу силовикам, находятся на допросе в ДФР.
 
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