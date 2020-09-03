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Такси врезалось в столб и перевернулось в районе МКАД

03.09.2020 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Автомобиль такси врезался в столб и перевернулся в на окраине Минска в районе кольцевой, об этом ДТП рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

© Photo : ГАИ Минска
Массовая авария произошла на МКАД

"По предварительной информации сегодня около 10:20 водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Renault и двигаясь по улице Бабушкина в направлении МКАД, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, далее - на осветительную мачту, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля", - рассказали там.

По данным Госавтоинспекции, водитель в результате аварии получил различные травмы, его доставили в больницу. Были ли в момент ДТП в салоне автомобиля пассажиры, не сообщается.

В данный момент по факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Теги: Минск
 
 
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Водитель такси получил различные травмы и был госпитализирован, по предварительной информации, он не справился с управлением.
 
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