Сотрудница минской школы пропала без вести

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. В Минске ведутся поиски пропавшей без вести сотрудницы столичной школы, сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Разыскивается 31-летняя Мария Дорожко. В последний раз ее видели вечером 20 августа. Женщина вышла со школы №42 и пропала. Спустя несколько дней ее видели в микрорайоне Слепянка, но на связь с родными она так и не вышла.

Известно, что в учебном заведении Мария работала в качестве технического персонала. В последнее время находилась в подавленном состоянии.

Волонтеры обратились за помощью к населению и сообщили приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы рыжие. В день пропажи была одета в темно-зеленые замшевые кроссовки, "рваные" синие джинсы, зеленую майку, кофту на замке цвета хаки, при себе имела черный кожаный рюкзак.

Волонтеры просят сообщать любые сведения о пропавшей по телефонам: +375 33 6666 033, +375 33 6666 856.

Также ведутся поиски 17-летнего жителя деревни Капичи Минского района Никиты Дмитриева. Он ушел из дома 29 августа, позже сообщил родителям, что уехал к девушке в Россию.

"Парень общался с ней по переписке. У него есть паспорт гражданина РФ. Возможно, поэтому ему было проще пересечь границу", - рассказали волонтеры.

Родственники Никиты переживают и просят его вернуться домой. Волонтеры сообщили приметы разыскиваемого: рост 175 см, худощавого телосложения, голубые глаза, русый волос, окрашенный в бело-фиолетовые тона. Сведения о Никите можно сообщать по телефонам: +375 33 6666 033, +375 33 6666 856.

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