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Члена КС обвинили в неуплате налогов, еще одного осудили на 15 суток

03.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Члену президиума Координационного совета Лилии Власовой инкриминируют уклонение от уплаты налогов, сообщили в четверг в пресс-службе КС.

Сразу же после создания КС оппозиции Генпрокуратура заявила, что его деятельность является незаконной и направлена на захват власти. После этого сразу несколько членов совета были вызваны в следственный комитет – среди них Мария Колесникова, Максим Знак, Светлана Алексиевич, активистов Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Обоих привлекли к административной ответственности за организацию несанкционированного митинга и осудили на 10 суток ареста. Из мест заключения они так и не вышли - сегодня стало известно о новом процессе в отношении них.

"Сегодня Ковалькову повторно осудили на 15 суток за участие в несанкционированном митинге. Слушания по делу Дылевского также запланированы на 3 сентября, в суде Центрального района", - уточнил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.

Также, по словам собеседника, исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова вызывали вчера в РУВД на допрос в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс по аналогичной статье КоАП.

Помимо этого 31 августа сотрудниками ДФР КГК была задержана члена президиума Координационного совета Лилия Власова.

По информации пресс-службы КС, сегодня в отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 УК. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Фигурантами дела также являются сын Лилии Борис Власов, учредитель компаний "Мерлинтур" и "ПолетКонсалт", и директор "Мерлинтура" Светлана Нагорная. Озвученный размер ущерба - около 615 тысяч рублей.

Напомним, что вчера один из представителей оппозиционных сил Павел Латушко выехал в Польшу по делам и обещал вернуться через несколько дней. Ранее из страны уехал известный художник и дизайнер Владимир Цеслер, входящий в состав КС. Свой отъезд он объяснил в СМИ соображениями безопасности и заявил, что надеется скоро вернуться в страну.

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Теги: Минск
 
 
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В отношении члена президиума Координационного совета Лилии Власовой возбуждено уголовное дело, ее соратнице повторно дали 15 суток.
 
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