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Члена КС обвинили в неуплате налогов, еще одного осудили на 15 суток
03.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Члену президиума Координационного совета Лилии Власовой инкриминируют уклонение от уплаты налогов, сообщили в четверг в пресс-службе КС.
Сразу же после создания КС оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко
Обоих привлекли к административной ответственности за организацию несанкционированного митинга и осудили на 10 суток ареста. Из мест заключения они так и не вышли - сегодня стало известно о новом процессе в отношении них.
"Сегодня Ковалькову повторно осудили на 15 суток за участие в несанкционированном митинге. Слушания по делу Дылевского также запланированы на 3 сентября, в суде Центрального района", - уточнил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.
Также, по словам собеседника, исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова вызывали вчера в РУВД на допрос в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс по аналогичной статье КоАП.
Помимо этого 31 августа сотрудниками ДФР КГК была задержана члена президиума Координационного совета Лилия Власова.
По информации пресс-службы КС, сегодня в отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 УК. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Фигурантами дела также являются сын Лилии Борис Власов, учредитель компаний "Мерлинтур" и "ПолетКонсалт", и директор "Мерлинтура" Светлана Нагорная. Озвученный размер ущерба - около 615 тысяч рублей.
Напомним, что вчера один из представителей оппозиционных сил Павел Латушко
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В отношении члена президиума Координационного совета Лилии Власовой возбуждено уголовное дело, ее соратнице повторно дали 15 суток.
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