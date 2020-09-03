МВД: в Беларуси появились интернет-валютчики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. "Валютчики" начали появляться в белорусском интернет-пространстве, об этом предупредили в пресс-службе МВД республики.

Белорусский рубль в августе на протяжении нескольких недель постепенно дешевел, начались перебои с валютой в обменниках банков. Тогда экономисты предупредили, что может развиться черный рынок валют, и не ошиблись.

"В социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу", - рассказали в МВД.

В ведомстве напомнили, что, согласно белорусскому законодательству, валютно-обменные операции с участием физиц могут совершаться только в банках, имеющих лицензию Нацбанка.

"Совершение валютно-обменных операций между физическими лицами запрещено. Скупка, продажа, обмен иностранной валюты без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, покушение на такие нарушения наказываются штрафом от 50 до 150 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения", - напомнили в МВД.

Совершение таких действий повторно в течение года после наложения административного взыскания повлечет наложение штрафа от 150 до 200 базовых также с конфискацией, предупредили в ведомстве.

Также людям, которые решатся обменивать валюту вне банков, предупредили, что в отношении них может быть составлен административный протокол и наложен штраф. Кроме того, они рискуют получить при обмене поддельные или сувенирные банкноты.

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