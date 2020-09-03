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Шоумену Дудинскому дали 10 суток ареста
03.09.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Известному белорусскому шоумену и музыканту Денису Дудинскому назначено десять суток административного ареста, сообщили Sputnik в четверг в Первомайском суде Минска.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
"Дело Дудинского рассмотрено. Ему назначено десять суток административного ареста", – рассказал представитель суда.
Где он будет отбывать арест, в суде не уточнили.
Шоумен был признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
Ранее его супруга Екатерина Раецкая сообщила, что он был задержан в Минске, а затем помещен в ЦИП на Окрестина.
Кроме Дудинского, в Минске был задержан телеведущий Дмитрий Кохно – тоже за участие в несанкционированных массовых акциях. Оба в разное время высказали несогласие с определенными действиями властей в ходе избирательной кампании и в дальнейшем остались без работы. Дудинский был отстранен от ведения фестиваля "Славянский базар в Витебске", затем ушел с телеканала "Беларусь 1". Кохно, который вел на ОНТ телепередачу "Удача в придачу", также покинул канал.
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Шоумена обвинили в участии в несанкционированном мероприятии, по данным его супруги, накануне он был задержан в Минске.
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