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Шоумену Дудинскому дали 10 суток ареста

03.09.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Известному белорусскому шоумену и музыканту Денису Дудинскому назначено десять суток административного ареста, сообщили Sputnik в четверг в Первомайском суде Минска.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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"Дело Дудинского рассмотрено. Ему назначено десять суток административного ареста", – рассказал представитель суда.

Где он будет отбывать арест, в суде не уточнили.

Шоумен был признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Ранее его супруга Екатерина Раецкая сообщила, что он был задержан в Минске, а затем помещен в ЦИП на Окрестина.

Кроме Дудинского, в Минске был задержан телеведущий Дмитрий Кохно – тоже за участие в несанкционированных массовых акциях. Оба в разное время высказали несогласие с определенными действиями властей в ходе избирательной кампании и в дальнейшем остались без работы. Дудинский был отстранен от ведения фестиваля "Славянский базар в Витебске", затем ушел с телеканала "Беларусь 1". Кохно, который вел на ОНТ телепередачу "Удача в придачу", также покинул канал.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Шоумена обвинили в участии в несанкционированном мероприятии, по данным его супруги, накануне он был задержан в Минске.
 
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