Источник материала: Flytothesky





Редакция Flytothesky.ru предлагает посмотреть продолжение нашей традиционной рубрики «20 лучших фотографий недели», в которой каждое воскресенье мы собираем самые яркие и эмоциональные кадры минувшей семидневки. Снимки зарядят вас энергией на всю следующую неделю, подготовят к рабочим будням, придадут вдохновения, а также более детально познакомят с искусством фотографии. Наслаждайтесь!

1. Легкость. Фотограф Lafugue Logos

2. Морозное утро. Фотограф Ed Gordeev

3. Долгое прощание. Фотограф András Sümegi

4. Ожидание. Фотограф S Walker

5. Летнее воспоминание. Фотограф Berty Mandagie

6. Дом света. Фотограф Georgi Donev

7. Искусство природы. Фотограф Olivier Rentsch

8. Бездорожье. Фотограф 丑丑影像

9. Солнце садится. Фотограф 邱文艺

10. Горы, облака, семья. Фотограф 春来秋又去

11. Уют. Фотограф 唐及科得

12. Вид на долину Ина. Фотограф Mitch Seaver

13. Водное шоссе. Фотограф Kenan Mutlu

14. Синяя бочка. Фотограф XL Swell

15. Деревня. Фотограф 不务正业的彪子

17. Русалка. Фотограф Florian Gruet

18. Вагончик. Фотограф Kenan Mutlu

19. Ветер и волны. Фотограф Randy Redding

20. Охотник. Фотограф Andreas Weise

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