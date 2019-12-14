ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Читаем характер человека по морщинам

15.12.2019 20:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Многие люди при появлении первых признаков старения на лице начинают бить тревогу. А ведь морщины – это не столько результат возрастных изменений, сколько отображение нашего внутреннего состояния, нашего характера и отношения к жизни в целом. И, что примечательно, расположение морщин на лице может очень многое рассказать о своем обладателе.

Читаем характер человека по морщинам

Горизонтальные морщины на лбу

Человек, лоб которого усыпан мелкими перечеркивающими лоб морщинами, это настоящая открытая книга. Он не злословит и всегда говорит правду прямо в лоб. В результате из-за своей откровенности может запросто получить по этому самому лбу. А если без шуток, то его искренность и доверчивость не знают границ. При этом он довольно-таки эмоционален и своенравен, но никогда не станет вставлять кому-либо палки в колеса. Он уважает чужие границы, и никому не позволит нарушить свои.

Вертикальные морщины между бровями

Мыслитель и философ, прагматик и идеалист – все эти термины можно смело отнести к обладателю спускающихся ото лба к носу морщин. Он не слишком многословен, отчего может производить впечатление замкнутого в себе человека. Но это не совсем так. Для окружающих он выглядит угрюмым и немного странным персонажем. Хотя нельзя сказать, что он абсолютный изгой. Просто ему намного более комфортно быть наедине с собой или находиться в компании близких людей. С ними он позволяет себе раскрываться и быть таким, какой он есть на самом деле – глубоким, чутким и ранимым.

Гусиные лапки

Обладатель мелких морщинок вокруг глаз – это, как правило, жизнерадостный и компанейский человек. Ему постоянно необходимо находиться в центре событий и вести максимально активный образ жизни. Он общительный и приветливый. Готов прийти на помощь, но на дух не переносит любителей покататься на его шее. На первый взгляд он производит впечатление такого себе добрячка. Но стоит только вступить с ним в конфликт, как он тут же выпустит всю свою палитру эмоций, которых у него более чем достаточно.

Носогубные складки

Обладатель подобных морщин – это человек, которому приходится добиваться всего в своей жизни собственными силами. Его точно не назовешь баловнем судьбы. Жизнь ему нередко преподносит неожиданные «сюрпризы». Справившись с ними он лишь укрепляет свой внутренний стержень и приобретает бесценный опыт. Как правило, такой человек имеет взгляд повидавшего жизнь человека, в глубине которого отчетливо виднеются грусть и внутренние душевные переживания.

Морщинки над губами

Мелкие вертикальные морщинки, спускающиеся от носа ко рту, обычно принадлежат человеку вспыльчивому и требовательному к себе и к окружающим. Он никогда не лезет на рожон, но всегда остро воспринимает несправедливость, происходящую вокруг него. Его категоричность порой не знает границ. И если кто-либо с ним не соглашается, то обладатель морщин над верхней губой может запросто вычеркнуть этого человека из списка «своих» раз и навсегда.

Морщинка на подбородке

Человек, чей подбородок как бы разделен на две части вертикальной складочкой, отличается своей немногословностью и наблюдательностью. Он ответственный работник и порядочный семьянин, верный друг и заботливый родитель. Ему можно доверить любую тайну и остаться при этом уверенным в том, что она не предастся огласке. На него всегда можно положиться. Но не стоит относиться к нему потребительски. Этого он не любит, и терпеть уж точно никогда не станет!

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Что еще, помимо милого личика, привлекает мужчин?

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие люди при появлении первых признаков старения на лице начинают бить тревогу. А ведь морщины – это не столько результат возрастных изменений, сколько...
 
Новости дня
Новости
 
8 деталей новогоднего декора, которые принесут успех в Новом 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика