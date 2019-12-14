Читаем характер человека по морщинам

Источник материала: Flytothesky

Многие люди при появлении первых признаков старения на лице начинают бить тревогу. А ведь морщины – это не столько результат возрастных изменений, сколько отображение нашего внутреннего состояния, нашего характера и отношения к жизни в целом. И, что примечательно, расположение морщин на лице может очень многое рассказать о своем обладателе.





Горизонтальные морщины на лбу

Человек, лоб которого усыпан мелкими перечеркивающими лоб морщинами, это настоящая открытая книга. Он не злословит и всегда говорит правду прямо в лоб. В результате из-за своей откровенности может запросто получить по этому самому лбу. А если без шуток, то его искренность и доверчивость не знают границ. При этом он довольно-таки эмоционален и своенравен, но никогда не станет вставлять кому-либо палки в колеса. Он уважает чужие границы, и никому не позволит нарушить свои.

Вертикальные морщины между бровями

Мыслитель и философ, прагматик и идеалист – все эти термины можно смело отнести к обладателю спускающихся ото лба к носу морщин. Он не слишком многословен, отчего может производить впечатление замкнутого в себе человека. Но это не совсем так. Для окружающих он выглядит угрюмым и немного странным персонажем. Хотя нельзя сказать, что он абсолютный изгой. Просто ему намного более комфортно быть наедине с собой или находиться в компании близких людей. С ними он позволяет себе раскрываться и быть таким, какой он есть на самом деле – глубоким, чутким и ранимым.

Гусиные лапки

Обладатель мелких морщинок вокруг глаз – это, как правило, жизнерадостный и компанейский человек. Ему постоянно необходимо находиться в центре событий и вести максимально активный образ жизни. Он общительный и приветливый. Готов прийти на помощь, но на дух не переносит любителей покататься на его шее. На первый взгляд он производит впечатление такого себе добрячка. Но стоит только вступить с ним в конфликт, как он тут же выпустит всю свою палитру эмоций, которых у него более чем достаточно.

Носогубные складки

Обладатель подобных морщин – это человек, которому приходится добиваться всего в своей жизни собственными силами. Его точно не назовешь баловнем судьбы. Жизнь ему нередко преподносит неожиданные «сюрпризы». Справившись с ними он лишь укрепляет свой внутренний стержень и приобретает бесценный опыт. Как правило, такой человек имеет взгляд повидавшего жизнь человека, в глубине которого отчетливо виднеются грусть и внутренние душевные переживания.

Морщинки над губами

Мелкие вертикальные морщинки, спускающиеся от носа ко рту, обычно принадлежат человеку вспыльчивому и требовательному к себе и к окружающим. Он никогда не лезет на рожон, но всегда остро воспринимает несправедливость, происходящую вокруг него. Его категоричность порой не знает границ. И если кто-либо с ним не соглашается, то обладатель морщин над верхней губой может запросто вычеркнуть этого человека из списка «своих» раз и навсегда.

Морщинка на подбородке

Человек, чей подбородок как бы разделен на две части вертикальной складочкой, отличается своей немногословностью и наблюдательностью. Он ответственный работник и порядочный семьянин, верный друг и заботливый родитель. Ему можно доверить любую тайну и остаться при этом уверенным в том, что она не предастся огласке. На него всегда можно положиться. Но не стоит относиться к нему потребительски. Этого он не любит, и терпеть уж точно никогда не станет!

Текст: Flytothesky.ru

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