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8 деталей новогоднего декора, которые принесут успех в Новом 2020 году

14.12.2019 16:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Подготовка к Новому году всегда подразумевает под собой подбор праздничных нарядов, а также украшение стола и комнаты, в которой будет проходить праздник. Так что не стоит пренебрегать рекомендациями по созданию новогоднего уюта в доме. Именно от него во многом зависит ваше благополучие в предстоящем году. Какие же детали в новогоднем интерьере помогут привлечь внимание хозяйки 2020 года Крысы и поспособствовать вашим успехам в ближайшем будущем?

8 деталей новогоднего декора, которые принесут успех в Новом 2020 году

1. Сыр

Куда же без сыра в этот чудесный Новый год, находящийся под покровительством Крысы? Кроме того, что ваш праздничный стол должен изобиловать блюдами, в составе которых есть сыр, этот крысиный деликатес также следует положить в небольшом количестве под елку или просто купить елочную игрушку в виде кусочка сыра или, собственно, самой зверюшки.

2. Крупа

Как известно, грызуны, к коим относится Крыса, большие любители всевозможных круп. Так что в вашей новогодней зоне, где стоит елка, обязательно должно найтись место для мешочка с крупой. Не жалейте денег на угощение для Крысы и она в знак благодарности устроит вам плодовитый год, полный достатка и процветания во всех делах.

3. Пастельные оттенки в интерьере

Белая металлическая Крыса, коей является хозяйка года, с особым трепетом относится к светлым и приглушенным оттенкам серого. Так что в ходе подготовки к празднику сразу же отложите подальше в сторону пестрые, аляповатые и броские скатерти и салфетки. А вот белые, перламутровые, серебристые, золотистые и серые цвета как раз станут наиболее гармоничными цветами в интерьере в предстоящую новогоднюю ночь.

4. Свечи

Одним из главных атрибутов волшебной ночи являются свечи. И от того, какие именно свечи вы поставите на праздничный стол, будет зависеть ваша продуктивность и успех в наступающем году. Крыса, как уже упоминалось, любит белый и серый цвета. Поэтому выбирайте именно такие свечи. И хорошо если они будут декорированы серебристыми лентами или блестками. Этот нюанс очень важен для тех, кто хочет улучшить свой уровень жизни в ближайшее время.

8 деталей новогоднего декора, которые принесут успех в Новом 2020 году

5. Самодельные елочные игрушки

Крыса, являясь животным практичным и предприимчивым, с большим уважением относится к людям, которые умеют из ничего «сделать конфетку». Поэтому, если природа вас наградила любовью к рукоделию, не поленитесь сделать пару-тройку самодельных игрушек для красавицы-елки. И за ваши старания вы обязательно будете вознаграждены большими победами в 2020 году.

6. Новогодний венок

Если у вас уже есть такой праздничный веночек, то не забудьте украсить его зернышками. Можно подвесить мешочек с зернами или приклеить поверх шишек кофейные зерна. Такой жест внимания будет замечен и высоко оценен претенциозной Крысой, что, несомненно, пойдет вам на руку.

7. Гирлянда

Отличной идеей на Новый 2020 год будет украсить окно гирляндой и поставить на подоконник символ наступающего года – статуэтку или мягкую игрушку Крысу. Такой интересный ход поможет вам привлечь в дом нескончаемый финансовый поток. Крыса ведь запасливое животное, которое символизирует достаток. А сидя на окне, да еще и под светом софитов она непременно привлечет в ваш дом большие деньги и неограниченные возможности.

8. Фрукты, орехи

Не останутся без внимания хозяйки года и орехи, а также апельсины и мандарины, аккуратно расположение в углу праздничного стола. А если вы не поленитесь, то можете приковать к себе еще больше внимания Крысы, используя в декоре сушеные дольки мандарина и апельсина или апельсиновые корочки. Ко всему прочему такой декор окутает ваш дом невероятным тонким ароматом новогодних праздников. Запах мандаринов мгновенно «украсит» ваш дом сказочной атмосферой Нового года.

Текст: Flytothesky.ru

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Подготовка к Новому году всегда подразумевает под собой подбор праздничных нарядов, а также украшение стола и комнаты, в которой будет проходить праздник. Так что...
 
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