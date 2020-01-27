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7 причин, почему не нужно помогать человеку, который об этом не просил

27.01.2020 16:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Иногда людям удается так красочно описывать свои проблемы, что сложно удержаться от соблазна, чтобы не броситься им помогать. Бедные, всеми покинутые, они готовы часами травить истории о том, как им плохо. А когда вы ведетесь – закатываете рукава и наводите в чужой жизни порядки – то слышите обиженное «спасибо, я тебя об этом не просил». А то и хуже: «Верни все на место! Меня устраивала моя никчемная жизнь, а ты пришел и все разрушил…»

7 причин, почему не нужно помогать человеку, который об этом не просил

Казалось бы, где человеческая благодарность? Вы оторвали часть своего времени, потратили энергию и ресурсы, хотя могли спокойно прохлаждаться в сторонке, и вам еще выказывают свое «фи»! Откуда столько желчи и агрессии? А дело в том, что человек действительно ни о чем вас не просил, вы сами включили режим супермена, не имея на это никакого права.

Почему нельзя помогать людям? 7 очевидных причин

1. Человек не готов к переменам

Чтобы изменить ситуацию, нужно этого захотеть, созреть морально. Никто не может сделать это за нас, должно пройти время, какой-никакой процесс переосмысления. Иногда трудная ситуация несет в себе скрытые выгоды. Например, человек оказывается в зоне повышенного внимания, все вокруг о нем заботятся, жалеют – конечно, он подсаживается на этот «допинг». А бывает и так, что проблема повышает статус мученика: на фоне мужа-алкоголика или сына-тунеядца женщина кажется святой! Она чувствует свое превосходство над другими – столько всего пережить и вытерпеть может только сильный человек. Тогда зачем ей меняться?

2. Его ресурсы в дефиците

Легко смотреть на страдания со стороны и давать советы: «плюнь и разотри», «подай на развод», «продай бизнес и начни жизнь с чистого листа». Фокус в том, что мы не были на месте другого, не знаем его переживаний, запаса физических и психических сил. Возможно, человека накрыла депрессия, поэтому у него нет ресурсов что-то менять. Возможно, на него давят проблемы, о которых вы не имеете ни малейшего понятия. Кризис в личной жизни, опасный врачебный диагноз, угроза увольнения. Если человек ничего не делает, это не значит, что он саботирует, просто сейчас неподходящий момент.

7 причин, почему не нужно помогать человеку, который об этом не просил

3. Ему нужно только выговориться

А кто сказал, что ваш друг нуждается в деятельной помощи? Возможно, он в состоянии все решить сам. Просто ищет моральной поддержки, чтобы его выслушали, по-отечески похлопали по плечу и сказали: «Держись, я в тебя верю!». Не нужны ему ваши нотации и советы, он хочет человеческого участия.

4. Существует угроза негативных последствий

Какой толк менять шило на мыло? Когда точно известно, что перемены не принесут ничего хорошего, а только усугубят проблему. Иногда лучше переждать бурю, отдавшись течению, чем паниковать, делать глупости и топить себя. Не всегда помогать людям реально нужно, особенно если ситуация неоднозначная. Естественно, это не касается событий, когда человек не видит выхода в силу ограниченности своего мышления или излишней зацикленности на проблеме. Тогда стоит открыть жертве глаза, продемонстрировать разные варианты выхода из кризиса. Опять же – не решать за нее, а только просвещать.

7 причин, почему не нужно помогать человеку, который об этом не просил

5. Своим участием вы укрепляете его инфантилизм

Давайте откровенно: как человеку научиться решать свои проблемы, если вы каждый раз все берете на себя? Вы не даете личности развиваться, брать ответственность, проявлять самостоятельность и инициативу. Вы так активно опекаете, что лишаете его необходимого опыта и, по сути, делаете его зависимым от себя. Конечно, вас за это не погладят по головке! Вы потешили свое самолюбие, получили рычаг давления и довольны. А человек почувствовал себя слабым, уязвимым и бесполезным, поэтому и не выказал должной благодарности.

6. Перемены могут разрушить и без того хрупкую картину мира

Активно участвуя в жизни человека, открывая ему глаза на реальное положение вещей, вы рискуете больно его ранить. В конце концов, он жил в сладком неведении, думал, что все наладится само собой. Супруг поймет, что потерял, и вернется. Клиенты оценят потенциал компании и спасут убыточный бизнес. Ребенок перерастет болезнь — и необходимость в операции отпадет. А тут пришли вы и вскрыли тайный гнойник, разрушив все, во что он верил. Трудно простить «негодяя», который отнял последний островок надежды.

7 причин, почему не нужно помогать человеку, который об этом не просил

7. Человек считает проблему нормой

Невозможно помочь тому, кто привязан к своей проблеме, живя в ней с самых пеленок. Первое правило для изменений – осознание своего положения, а уже потом действие. Увы, со временем жертва привыкает к унижениям, рукоприкладству или безденежью, поэтому считает плохую жизнь нормой. Не обижайтесь на чужую неблагодарность, ведите просветительские работы.  Объясняйте, почему терпеть насилие неправильно; что есть хорошо, а что – патология? Только изменив взгляд на проблему, вы сможете как-то помочь.

Делаем выводы

Не спешите бежать к человеку с протянутой рукой, как только услышите натужные всхлипы. Иногда все, что от вас нужно – свободные уши, немного внимания и поддержки. Если на все ваши предложения о помощи идет отказ или заверения в том, что ситуацию изменить невозможно – верьте на слово, это показатель, что на данный момент человек не готов к переменам. Не берите на себя решение чужих проблем, вам не только не скажут спасибо, но и обвинят во всех грехах. И будут правы – зачем было лезть со своим «добром» туда, куда вас никто не приглашал?

Текст: Flytothesky.ru

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Иногда людям удается так красочно описывать свои проблемы, что сложно удержаться от соблазна, чтобы не броситься им помогать. Бедные, всеми покинутые, они готовы...
 
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