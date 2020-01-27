7 причин, почему не нужно помогать человеку, который об этом не просил

Источник материала: Flytothesky

Иногда людям удается так красочно описывать свои проблемы, что сложно удержаться от соблазна, чтобы не броситься им помогать. Бедные, всеми покинутые, они готовы часами травить истории о том, как им плохо. А когда вы ведетесь – закатываете рукава и наводите в чужой жизни порядки – то слышите обиженное «спасибо, я тебя об этом не просил». А то и хуже: «Верни все на место! Меня устраивала моя никчемная жизнь, а ты пришел и все разрушил…»





Казалось бы, где человеческая благодарность? Вы оторвали часть своего времени, потратили энергию и ресурсы, хотя могли спокойно прохлаждаться в сторонке, и вам еще выказывают свое «фи»! Откуда столько желчи и агрессии? А дело в том, что человек действительно ни о чем вас не просил, вы сами включили режим супермена, не имея на это никакого права.

Почему нельзя помогать людям? 7 очевидных причин

1. Человек не готов к переменам

Чтобы изменить ситуацию, нужно этого захотеть, созреть морально. Никто не может сделать это за нас, должно пройти время, какой-никакой процесс переосмысления. Иногда трудная ситуация несет в себе скрытые выгоды. Например, человек оказывается в зоне повышенного внимания, все вокруг о нем заботятся, жалеют – конечно, он подсаживается на этот «допинг». А бывает и так, что проблема повышает статус мученика: на фоне мужа-алкоголика или сына-тунеядца женщина кажется святой! Она чувствует свое превосходство над другими – столько всего пережить и вытерпеть может только сильный человек. Тогда зачем ей меняться?

2. Его ресурсы в дефиците

Легко смотреть на страдания со стороны и давать советы: «плюнь и разотри», «подай на развод», «продай бизнес и начни жизнь с чистого листа». Фокус в том, что мы не были на месте другого, не знаем его переживаний, запаса физических и психических сил. Возможно, человека накрыла депрессия, поэтому у него нет ресурсов что-то менять. Возможно, на него давят проблемы, о которых вы не имеете ни малейшего понятия. Кризис в личной жизни , опасный врачебный диагноз, угроза увольнения. Если человек ничего не делает, это не значит, что он саботирует, просто сейчас неподходящий момент.





3. Ему нужно только выговориться

А кто сказал, что ваш друг нуждается в деятельной помощи? Возможно, он в состоянии все решить сам. Просто ищет моральной поддержки, чтобы его выслушали, по-отечески похлопали по плечу и сказали: «Держись, я в тебя верю!». Не нужны ему ваши нотации и советы, он хочет человеческого участия.

4. Существует угроза негативных последствий

Какой толк менять шило на мыло? Когда точно известно, что перемены не принесут ничего хорошего, а только усугубят проблему. Иногда лучше переждать бурю, отдавшись течению, чем паниковать, делать глупости и топить себя. Не всегда помогать людям реально нужно, особенно если ситуация неоднозначная. Естественно, это не касается событий, когда человек не видит выхода в силу ограниченности своего мышления или излишней зацикленности на проблеме. Тогда стоит открыть жертве глаза, продемонстрировать разные варианты выхода из кризиса. Опять же – не решать за нее, а только просвещать.





5. Своим участием вы укрепляете его инфантилизм

Давайте откровенно: как человеку научиться решать свои проблемы, если вы каждый раз все берете на себя? Вы не даете личности развиваться, брать ответственность, проявлять самостоятельность и инициативу. Вы так активно опекаете, что лишаете его необходимого опыта и, по сути, делаете его зависимым от себя . Конечно, вас за это не погладят по головке! Вы потешили свое самолюбие, получили рычаг давления и довольны. А человек почувствовал себя слабым, уязвимым и бесполезным, поэтому и не выказал должной благодарности.

6. Перемены могут разрушить и без того хрупкую картину мира

Активно участвуя в жизни человека, открывая ему глаза на реальное положение вещей, вы рискуете больно его ранить. В конце концов, он жил в сладком неведении, думал, что все наладится само собой. Супруг поймет, что потерял, и вернется. Клиенты оценят потенциал компании и спасут убыточный бизнес. Ребенок перерастет болезнь — и необходимость в операции отпадет. А тут пришли вы и вскрыли тайный гнойник, разрушив все, во что он верил. Трудно простить «негодяя», который отнял последний островок надежды.





7. Человек считает проблему нормой

Невозможно помочь тому, кто привязан к своей проблеме, живя в ней с самых пеленок. Первое правило для изменений – осознание своего положения, а уже потом действие. Увы, со временем жертва привыкает к унижениям, рукоприкладству или безденежью , поэтому считает плохую жизнь нормой. Не обижайтесь на чужую неблагодарность, ведите просветительские работы. Объясняйте, почему терпеть насилие неправильно; что есть хорошо, а что – патология? Только изменив взгляд на проблему, вы сможете как-то помочь.

Делаем выводы

Не спешите бежать к человеку с протянутой рукой, как только услышите натужные всхлипы. Иногда все, что от вас нужно – свободные уши , немного внимания и поддержки. Если на все ваши предложения о помощи идет отказ или заверения в том, что ситуацию изменить невозможно – верьте на слово, это показатель, что на данный момент человек не готов к переменам. Не берите на себя решение чужих проблем, вам не только не скажут спасибо, но и обвинят во всех грехах. И будут правы – зачем было лезть со своим «добром» туда, куда вас никто не приглашал?

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Непрошеные советы, которые однозначно стоит игнорировать