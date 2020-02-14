Как рождается любовь? 5 стадий развития отношений

Источник материала: Flytothesky

Психика человека дуальна – в ней есть женское и мужское начало (анима и анимус). Именно поэтому, когда мы выбираем друг друга, мы на самом деле влюбляемся в собственные проекции, которые находят отражение в характере партнера. По мере развития и установления более глубокого уровня привязанности на поверхность начинают вылезать бессознательные чувства и страхи, которые требуют проработки, но которые мы отрицаем. Вот почему настоящая любовь должна пройти испытание болью, чтобы поднять мужчину и женщину на более высокую ступень (если только оба партнера не вступают в отношения уже зрелыми). Но обо всем по порядку. Как рождается любовь? Рассмотрим основные стадии развития отношений.





1 этап. Поиск своего партнера

Несколько поколений назад к этой части программы подходили более осознанно. Родители сами выбирали детям будущих избранников, оценивая их доход, социальный статус, таланты, конкурентоспособность на рынке женихов и невест. Мужчина должен был доказать родителям любимой, что он достаточно состоятелен и ответственен, чтобы содержать семью. Женщина тоже проходила оценивание. Смотрели на ее красоту, способность зачать и выносить ребенка, навыки в быту, родословную. Сегодня эти традиции утратили актуальность, по большей части мы руководствуемся инстинктами : насколько партнер нас «будоражит», подходит в плане интимной близости, хотим мы от него детей или нет. В итоге семьи образуются «по залету» или движимые страстью, хотя это не самое зрелое решение.

2 этап. Узнавание или влюбленность

На данной стадии развития отношений начинается формирование привязанности. Девушка находит в своем избраннике значимые для себя черты ее собственного внутреннего мужчины (анимуса). Юноша отыскивает в своей партнерше черты идеальной женщины (анимы). Со временем оба устают демонстрировать идеальные стороны своей личности. На поверхность вылезает Тень – негативные, травмированные фрагменты психики. Такое «открытие» становится первым испытанием для чувств влюбленных. Смогут ли они принять партнера со всеми его изъянами и несовершенствами? В сказках этот момент часто описывается иносказательно. В сюжетную линию вводятся «предвестники разлуки» – препятствия, которые влюбленные должны пройти, чтобы быть вместе.





3 этап. Насыщение неудовлетворенных потребностей

На этом этапе мужчина и женщина ждут друг от друга эмоций, действий и поступков, которые недополучили в детстве от собственных родителей – восхищения, безусловного принятия, любви, уважения. Их израненная личность требует исцеления, удовлетворения потребностей, проживания непрожитых чувств. Если партнер не может компенсировать внутренний дефицит, психика начинает действовать от обратного. Девушка, которую воспитывали агрессивные родители, может найти себе такого же агрессивного партнера, чтобы снова пережить болезненный сценарий и научиться защищать себя. Парень, которого подавляла авторитарная мать, найдет себе такую же супругу, чтобы высвободиться из-под удушающего контроля. По этой же причине жертва притягивает к себе тирана, ребенок – родителя, отвергнутый – супруга-нарцисса.

На этой стадии развития отношений болезненный опыт помогает заново пережить подавленные эмоции, чтобы освободиться от прошлого, воспитать в себе недостающие качества, вырасти как личность. Если это удается (человек меняется, получает признание и любовь) – отношения выходят на новый уровень. Если не удается – партнеров накрывает волна депрессии, разочарования, тяжелые психосоматические болезни или неминуемый разрыв. Эмоций будет много, а также душевной боли и неоправданных ожиданий . И все потому, что супруги не прошли урок, не раскрыли свой потенциал, оставшись сидеть в темной башне под охраной страшного дракона.





4 этап. Освобождение от зависимостей и проекций

В сказочной символике это финальный эпизод, когда влюбленные воссоединяются после пережитых испытаний. В реальности происходит освобождение от нездоровой зависимости. Партнеры начинают видеть друг в друге реальных людей, а не свои фантазии, иллюзии или проекции родительских фигур. Обретается целостность себя и другого человека. Оба принимают отношения такими, какими они есть, видят друг друга со всеми минусами и плюсами, при этом продолжая быть рядом, любить, проявлять заботу и поддержку.

Отношения становятся более осознанными, зрелыми и независимыми. Партнеры начинают чувствовать границы и больше не давят на болезненные точки друг друга. Если оба решают разойтись, то непременно остаются друзьями. Но чаще всего новообретенная глубина раскрепощает супругов, делает их более смелыми, уверенными в себе, дает толчок к социальной реализации. Любовь из цели и смысла жизни переходит на фоновый уровень. Теперь муж и жена могут реализовывать свои желания , прикрывая тылы и не беспокоясь о внешних угрозах.





5 этап. Отдавание избытка ресурсов

Он наступает, когда мужчина и женщина решают внутренние конфликты, реализуются в профессии, удовлетворяют свои амбиции. Партнеры достигают вершины и переходят на новую ступень – становятся «генераторами энергии», а значит, могут легко делиться благами с окружающими. Более того, они уже в плюсе, насытились друг другом и знают свою ценность. У них накапливается много любви и нерастраченных чувств, которые они хотят передать своим детям, внукам, ученикам. Семьи на этом этапе активно делятся своим опытом и любовью. Они помогают больным и страждущим, ухаживают за бездомными животными, вкладываются во что-то созидательное. В сказках этот этап часто описывается как получение высшей награды, восхождение принца в статус короля, создание райского сада. До этого уровня доходят только зрелые личности, но путь к нему может занимать десятилетия…

Текст: Flytothesky.ru

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