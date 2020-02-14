|
Тест: Легко ли ужиться с вами?
14.02.2020 11:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
У каждого из нас в голове свои тараканы, но даже они уживаются друг с другом. А человек – существо социальное, ему-то уж тем более нужно взаимодействовать с людьми и находить с ними общий язык. Мы живем в этом мире не одни, поэтому должны быть терпимее к недостаткам и привычкам других людей. Но среди нас есть и те, кто очень непросто переносит сожительство или соседство. Ведь это вторжение в личное пространство, и с этими людьми, оказывается, тоже нужно считаться. Давайте проверим, способны ли вы ужиться вместе с кем-то.
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У каждого из нас в голове свои тараканы, но даже они уживаются друг с другом. А человек – существо социальное, ему-то уж тем более нужно взаимодействовать с людьми и...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)