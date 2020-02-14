Тест: Легко ли ужиться с вами?

Источник материала: Flytothesky





У каждого из нас в голове свои тараканы, но даже они уживаются друг с другом. А человек – существо социальное, ему-то уж тем более нужно взаимодействовать с людьми и находить с ними общий язык. Мы живем в этом мире не одни, поэтому должны быть терпимее к недостаткам и привычкам других людей. Но среди нас есть и те, кто очень непросто переносит сожительство или соседство. Ведь это вторжение в личное пространство, и с этими людьми, оказывается, тоже нужно считаться. Давайте проверим, способны ли вы ужиться вместе с кем-то.

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