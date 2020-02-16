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20 лучших фотографий недели

16.02.2020 23:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Много лет назад искусство фотографии было под большим вопросом. Люди не понимали, как руку художника может заменить какая-то машина. Некоторые и сейчас уверены, что искусство не может быть технологичным. Но стоит только посмотреть на великолепные работы фотографов, как всякие вопросы отпадают. Ведь только воображение и талант помогают видеть прекрасное и создавать такие потрясающие снимки. Взгляните на 20 лучших фотографий, найденных нами на прошедшей неделе.

1. Идеальный флоридский закат. Фотограф Perry Hoag

2. Лебеди осенью. Фотограф John S

3. Градиент. Фотограф John Beckers

4. Стена пламени. Фотограф Daniel Gastager

5. В лесу. Фотограф Tomomichi Ito

6. Торнадо в Небраске. Фотограф Roger Hill

7. Жираф по утру. Фотограф Lars La Cour

8. Фонарь. Фотограф Stephanie Shen

9. Озеро. Фотограф Liofoto

10. Время для размышлений. Фотограф Steve Hawkins

11. Прятки. Фотограф Michiel Pieters

12. В полумраке. Фотограф Anthony Presley

13. Мельбурн. Фотограф 少说Miao

14. Точка. Фотограф 偶然

15. С распростертыми объятиями. Фотограф I.B. Park

16. Таинство. Фотограф Yiannis Chatzitheodorou

17. Тише мыши, кот на крыше. Фотограф Ana-Marija Veg

18. Тронхейм в прекрасном зимнем настроении. Фотограф Aziz Nasuti

19. Сидите и наблюдайте за ветром. Фотограф 清风秀

20. На закате. Фотограф Sung Hwan Lee

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Много лет назад искусство фотографии было под большим вопросом. Люди не понимали, как руку художника может заменить какая-то машина. Некоторые и сейчас уверены, что...
 
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