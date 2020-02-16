|
20 лучших фотографий недели
16.02.2020 23:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Много лет назад искусство фотографии было под большим вопросом. Люди не понимали, как руку художника может заменить какая-то машина. Некоторые и сейчас уверены, что искусство не может быть технологичным. Но стоит только посмотреть на великолепные работы фотографов, как всякие вопросы отпадают. Ведь только воображение и талант помогают видеть прекрасное и создавать такие потрясающие снимки. Взгляните на 20 лучших фотографий, найденных нами на прошедшей неделе.
1. Идеальный флоридский закат. Фотограф
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)