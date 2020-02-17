7 пар продуктов, которые не стоит есть вместе (хотя мы все это делаем)

Источник материала: Flytothesky

Готовить нужно не только вкусно, но и полезно, сочетая любимые продукты так, чтобы они приносили максимальную пользу здоровью. К сожалению, традиционная кухня не всегда может похвастаться рецептами блюд с идеальным составом и питательностью. Многие классические сочетания по типу котлетки с пюрешкой или отбивной в тесте банально не усваиваются организмом. Как не допустить ошибки и не угробить свой желудок раньше времени? Поговорим про сочетание продуктов. Чем заменить классические рецепты, чтобы сделать их лучше?





Секреты раздельного питания: 7 пар продуктов, которые не стоит есть вместе

• Сыр, хлеб и кофе

Классический завтрак аристократа тоже не содержит ничего полезного для вашего мозга. Бутерброд с сыром – бомба замедленного действия: крахмалистые углеводы будут конфликтовать с молочными белками, мешая усвоению кальция. А кофе во всем этом действе поставит жирную точку, вдвое увеличив скачки сахара в крови. Чем заменить привычный завтрак, чтобы он был таким же быстрым, но полезным? Вместо кофе лучше заварить чай, богатый дубильными веществами и антиоксидантами. А сыр заменить другими ингредиентами, которые идеально подойдут к гренкам: вареное яйцо, авокадо с помидором и рукколой, овощи со специями, гуакамоле, соленая рыба, для сладкоежек – фрукты с ореховой пастой. Уверены, такая альтернатива придется вам по вкусу!

• Гречка и молоко

За что мы любим сочетание этих продуктов на завтрак? Оно быстрое, питательное и кажется вполне полезным: в гречке содержится уйма клетчатки, сложных углеводов, а еще калий, селен, железо; тогда как молоко насыщено кальцием, необходимым для здоровья костей и нормального функционирования ферментов. Существует одно «но» – кальций и железо плохо взаимодействуют, нейтрализуя полезные свойства друг друга. Чтобы получить реальную пользу, кашу лучше варить на воде, а молоко пить через два часа после еды как полностью самостоятельный продукт. Если сложно, можно сочетать молоко с творогом, сухофруктами или кофе (оно отлично смягчает действие кофеина).

• Мясо и картофель

Жаркое с курицей, пюре с котлетой, драники со свиной отбивной – все эти сочетания крайне тяжелые для желудка, поэтому ужин так часто заканчивается изжогой, метеоризмом и другими неприятными симптомами. Подвох в том, что картофель имеет крахмалистую структуру, которая переваривается в щелочной среде. Тогда как белок (мясо, рыба, бобовые) нуждается в кислотной среде. Чтобы ваше тело чувствовало легкость, лучше не смешивать белковые с крахмалами, используя в качестве гарнира овощные салаты и подливы. Хорошая альтернатива картофелю – зеленые овощи в вареном, пареном или сыром виде (брокколи, цукини, спаржа, капуста, шпинат и другая зелень).





• Помидоры и огурцы

Кто не ел салат из сочных помидоров, хрустящих огурчиков и свежей зелени? В каком-то смысле это идеальное сочетание продуктов, популярное в летний сезон. Но мало кто знает, что эти овощи абсолютно не уживаются друг с другом. К тому же они образуют соли, которые вредят почкам, вызывают отечность и вымывают из организма витамины. Дело в том, что в состав огурцов входят аскорбатоксидазы – ферменты, губительные для аскорбиновой кислоты. Тогда как помидоры – мощные источники калия, ликопина, витаминов К и С. Смешивая два овоща вместе, вы разрушаете витамин С. Лучше сочетать огурцы с зеленью и капустой, а помидоры комбинировать с сырами, орехами и растительными маслами – именно такая подача способствует профилактике рака и сохранению молодости.

• Пиво и соленые снэки

Вы не представляете, сколько зарабатывают бары, подавая вместе с пивом соленые чипсы и орешки. Даже если не брать во внимание, что картофель, сваренный в масле, превращается в сплошные жиры и канцерогены. Высокое содержание соли в продуктах провоцирует жажду и подталкивает людей заказывать больше пива. Последнее чревато последствиями. Кобальт (стабилизатор пены) вызывает проблемы с сердцем. Оно становится большим, дряблым, плохо качает кровь и начинает постепенно отмирать. Более того, пивные фитоэстрогены приводят к снижению тестостерона, проблемам с потенцией и ожирению мужчин по женскому типу. Появляется животик, бедра, округляется грудь. Наконец, развивается пивной алкоголизм, от которого избавиться в 4 раза сложнее, чем от классической алкогольной зависимости .

• Макароны и фарш

И снова возвращаемся к тому, что крахмалистые гарниры и мясо – это не лучшее сочетание продуктов. Спагетти и вермишель распадаются на простые сахара, которые вместе с белковыми продуктами образуют опасные соединения, вызывающие вздутие, брожение, отрыжку, негативно влияющие на работу поджелудочной железы. Именно поэтому потребление макарон по-флотски и других похожих блюд может привести к диабету. Чтобы уберечь организм, выбирайте щадящие сочетания – готовьте соусы из трав, овощей и специй. А еще смотрите на гликемический индекс макарон, старайтесь покупать продукцию из твердых сортов пшеницы.





• Молочка и фрукты

Что может пойти не так в этом идеальном тандеме? Фрукты перевариваются быстро, молоко – долго и с расстановкой. Так что первые могут буквально забродить, растеряв половину полезных свойств. Кроме того, бананы давно признаны самостоятельным продуктом, который лучше ни с чем не сочетать. В составе киви содержатся ферменты, расщепляющие молочный белок. А ананас богат бромелаином, что реагирует на молочную продукцию токсинными соединениями. Помните об этом и старайтесь есть фрукты отдельно от всей еды. Как быть с молочными коктейлями? Лучше готовить их вместе с ягодами – малиной, клубникой, смородиной, голубикой. А то и вовсе заменить тяжелое молоко на йогурт, кефир или ряженку, в составе которых содержатся полезные бифидобактерии, что отлично сочетаются и с фруктами, и белками, улучшая пищеварение.

Надеемся, наши советы помогут вам улучшить свое здоровье!

Текст: Flytothesky.ru

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