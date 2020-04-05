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COVID-19 в Беларуси. Эксклюзивное интервью заместителя премьер-министра Игоря Петришенко

05.04.2020 22:24 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

О том, насколько в Беларуси контролируема ситуация с противодействием распространения COVID-19, наша программа поговорила с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко.

Он рассказал о текущем положении дел в системе здравоохранения, а также  поощрят ли врачей, которые сегодня на передовой. И что с отечественными масками и тестами? Эксклюзив "Главного эфира" (видео).

 
 
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О том, насколько в Беларуси контролируема ситуация с противодействием распространения COVID-19, наша программа поговорила с заместителем премьер-министра Игорем...
 
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