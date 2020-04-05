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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID-19 в Беларуси. Эксклюзивное интервью заместителя премьер-министра Игоря Петришенко О том, насколько в Беларуси контролируема ситуация с противодействием распространения COVID-19, наша программа поговорила с заместителем премьер-министра Игорем...

О том, насколько в Беларуси контролируема ситуация с противодействием распространения COVID-19, наша программа поговорила с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко.Он рассказал о текущем положении дел в системе здравоохранения, а также поощрят ли врачей, которые сегодня на передовой. И что с отечественными масками и тестами? Эксклюзив(видео).