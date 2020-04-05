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COVID-19 в Беларуси. Эксклюзивное интервью заместителя премьер-министра Игоря Петришенко
05.04.2020 22:24 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTО том, насколько в Беларуси контролируема ситуация с противодействием распространения COVID-19, наша программа поговорила с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко.
Он рассказал о текущем положении дел в системе здравоохранения, а также поощрят ли врачей, которые сегодня на передовой. И что с отечественными масками и тестами? Эксклюзив
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О том, насколько в Беларуси контролируема ситуация с противодействием распространения COVID-19, наша программа поговорила с заместителем премьер-министра Игорем...
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