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20 лучших фотографий недели
13.04.2020 06:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Чем может удивить фотография? Кажется, что это всего лишь карточка, в которой нет ничего необычного. Но ценители фотоискусства могут с вами поспорить, ведь фотография рассказывает интересную историю, которая не ограничивается рамками снимка. Талант фотографа заключает в том, что благодаря ему каждый из нас может открыть для себя особый смысл этого произведения искусства.
1. Прикоснуться к Луне. Фотограф
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