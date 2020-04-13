Источник материала: Flytothesky





Чем может удивить фотография? Кажется, что это всего лишь карточка, в которой нет ничего необычного. Но ценители фотоискусства могут с вами поспорить, ведь фотография рассказывает интересную историю, которая не ограничивается рамками снимка. Талант фотографа заключает в том, что благодаря ему каждый из нас может открыть для себя особый смысл этого произведения искусства.

Придерживаясь традиционной рубрики, представляем вам 20 лучших фотографий недели. Наслаждайтесь!

1. Прикоснуться к Луне. Фотограф Vincent Favre

2. Красоты в самом центре бури. Фотограф Jessica Katt

3. Визуальная поэзия. Фотограф Hengki Lee

4. Мост. Фотограф Mevludin Sejmenovic

5. Озеро в провинции Беллуно. Фотограф Croosterpix

6. Я так хочу видеть сны вдали от этого чувства. Фотограф Vladislav Doroshenko

7. Путешественник. Фотограф Yasin DELİBAŞOĞLU

8. Джексон, штат Вайоминг. Фотограф Matt Bango

9. Лиля. Фотограф Василий Никитин

10. Место тишины. Фотограф bingo

11. Прыгай. Фотограф 郑州空城旧梦

12. Только одинокие. Фотограф Laurent

13. Исландия. Фотограф Jakub Perlikowski

14. Трясогузка седая. Фотограф Maciej Sopel

15. Мой мальчик на закате солнца. Фотограф Janine Arenz

16. Зелень. Фотограф Raphael Perdigón

17. Утренний пастырь. Фотограф 理想之摄

18. Бордо. Фотограф Eo NaYa

19. Для вас. Фотограф 蓝天

20. Набережная Розы Хутор. Фотограф S. Oleynik

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