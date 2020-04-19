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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финансовая поддержка медиков Сохранить и защитить врачей, несомненно, важно. Они сейчас на передовой. Но государство решило еще и поддержать медиков финансово. Согласитесь, это весомый бонус за...

Сохранить и защитить врачей, несомненно, важно. Они сейчас на передовой. Но государство решило еще и поддержать медиков финансово. Согласитесь, это весомый бонус за такую работу. Президент подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения. Дальше только цифры.Итак, в организациях здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам в амбулаторных условиях, и в Республиканском центре организации медицинского реагирования надбавка врачей - 1000 рублей. Работникам со средним специальным медицинским образованием - 500, прочим сотрудникам - 300 рублей.Доплаты врачам в инфекционных отделениях, приемных больниц, санитарно-эпидемиологических организациях, на погранпереходах, на рентгене и томографии, да и попросту тем, кто работает в очагах инфекции и лабораториях, составят 1500 рублей, работникам со специальным медицинским образованием - 1300. Остальным - 900.Анестезиологи, реаниматологи, скорая помощь - плюс 3000 к зарплате. Среднее звено - 2000. Другие работники - 1000.И, наконец, врачи, переведенные на закрытый трехсменный режим работы, получат по 4000 рублей, работники со средним медицинским образованием - 3000. Остальные - 1500.Справедливо, ведь нагрузка у медиков - колоссальная. Ради нашей с вами безопасности они работают круглосуточно.