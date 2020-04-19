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Важна сознательность каждого из нас. Берегите себя!

19.04.2020 22:36 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Профессионализм врачей и возможности современной медицины - это весомый аргумент в борьбе с вирусом. Однако есть и еще один аспект, который помогает не хуже самого передового лекарства. Это личная ответственность и сознательность каждого из нас.

Если вы чувствуете симптомы, не занимайтесь самолечением - сразу же обращайтесь к врачу. Тем более, впереди - большие выходные: есть подозрения - не дожидайтесь их окончания, звоните медикам. Тем самым вы поможете и им. Словом, берегите себя! С таким призывом ко всем белорусам обращаемся и мы, и работники здравоохранения.

 
 
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Профессионализм врачей и возможности современной медицины - это весомый аргумент в борьбе с вирусом. Однако есть и еще один аспект, который помогает не хуже самого...
 
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