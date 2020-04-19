Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Важна сознательность каждого из нас. Берегите себя! Профессионализм врачей и возможности современной медицины - это весомый аргумент в борьбе с вирусом. Однако есть и еще один аспект, который помогает не хуже самого...

Профессионализм врачей и возможности современной медицины - это весомый аргумент в борьбе с вирусом. Однако есть и еще один аспект, который помогает не хуже самого передового лекарства. Это личная ответственность и сознательность каждого из нас.Если вы чувствуете симптомы, не занимайтесь самолечением - сразу же обращайтесь к врачу. Тем более, впереди - большие выходные: есть подозрения - не дожидайтесь их окончания, звоните медикам. Тем самым вы поможете и им. Словом, берегите себя! С таким призывом ко всем белорусам обращаемся и мы, и работники здравоохранения.