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Важна сознательность каждого из нас. Берегите себя!
19.04.2020 22:36 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTПрофессионализм врачей и возможности современной медицины - это весомый аргумент в борьбе с вирусом. Однако есть и еще один аспект, который помогает не хуже самого передового лекарства. Это личная ответственность и сознательность каждого из нас.
Если вы чувствуете симптомы, не занимайтесь самолечением - сразу же обращайтесь к врачу. Тем более, впереди - большие выходные: есть подозрения - не дожидайтесь их окончания, звоните медикам. Тем самым вы поможете и им. Словом, берегите себя! С таким призывом ко всем белорусам обращаемся и мы, и работники здравоохранения.
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Профессионализм врачей и возможности современной медицины - это весомый аргумент в борьбе с вирусом. Однако есть и еще один аспект, который помогает не хуже самого...
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