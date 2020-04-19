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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Главное - сохранить врачей и обеспечить их защитой Противостояние COVID-19 не прекращается ни на минуту. Это тема, которая сегодня влияет не только на информационную повестку, жизнь белорусов, но и на пульс целой...

Противостояние COVID-19 не прекращается ни на минуту. Это тема, которая сегодня влияет не только на информационную повестку, жизнь белорусов, но и на пульс целой планеты! Все озадачены тем, как справиться с заразой. Кажется, беда одна, но в каждой стране ситуация не похожа на то, что происходит у соседей. И государство определяет тактику действий, исходя из эпидемиологической обстановки, состояния медицины, образа жизни и даже менталитета. В чем все едины, так это в желании "черную полосу" пандемии пройти поскорее.Всю неделю наш Президент так или иначе обращался к этой теме. Ежедневно у Александра Лукашенко на столе - вся информация о том, как удается сдерживать распространение COVID в Беларуси. Глава государства максимально глубоко погружен в этот вопрос, получает данные статистики - не только, как говорится, общие по больнице, а вплоть до того, где, в каком районе, сколько человек за сутки заболело.Дополняют картину для Александра Лукашенко ответственные лица, а это верхушка политического штаба, они по поручению Президента нон-стоп мониторят ситуацию: ездят на производства, которые сегодня настроены на выпуск средств защиты, общаются с врачами и руководителями в регионах. Медики и местная власть работают в тандеме! Эффективная и своевременная медпомощь плюс решение оргвопросов руководителями на местах - все это вместе сработает!Как уже не раз говорил Президент, каждый должен заниматься своим делом! Врачи - лечить, государство - обеспечивать их всем необходимым. Абсолютно логично, что под особым вниманием и контролем по-прежнему остается именно защита медиков, которые сегодня спасают людей.