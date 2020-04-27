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Тест: Что из этого правда, а что миф?
27.04.2020 11:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Казалось бы, все мы учились в школе и читали книги. Но все равно время от времени мы натыкаемся на факты, которые просто ломают наш мозг. Вот скажите, в мире существует море без берегов? А коты видят в полной темноте? Узнать ответы на эти и остальные вопросы вы сможете, когда пройдете наш тест. О чем-то вы наверняка уже слышали, а что-то станет для вас настоящим открытием. Но никогда не поздно узнавать что-то новое. Итак, правда или выдумка? Давайте вместе проверим!
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Казалось бы, все мы учились в школе и читали книги. Но все равно время от времени мы натыкаемся на факты, которые просто ломают наш мозг. Вот скажите, в мире...
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