Тест: Что из этого правда, а что миф?

Источник материала: Flytothesky





Казалось бы, все мы учились в школе и читали книги. Но все равно время от времени мы натыкаемся на факты, которые просто ломают наш мозг. Вот скажите, в мире существует море без берегов? А коты видят в полной темноте? Узнать ответы на эти и остальные вопросы вы сможете, когда пройдете наш тест. О чем-то вы наверняка уже слышали, а что-то станет для вас настоящим открытием. Но никогда не поздно узнавать что-то новое. Итак, правда или выдумка? Давайте вместе проверим!

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