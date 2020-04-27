Что расскажет о человеке его манера общения?

Источник материала: Flytothesky

О чем бы человек ни говорил, он всегда рассказывает о самом себе. Это вам подтвердит любой хороший психолог. Манера общения, эмоциональные реакции, интонации и тембр голоса служат лакмусовой бумажкой для выявления ценностей, интересов и взглядов на жизнь. Важно не просто слушать слова, а воспринимать человека комплексно со всеми его ужимками, словами-паразитами, привычками. Важно уметь читать информацию между строк.





Читаем человека по характеру разговора и невербальным жестам

1. На какую тему собеседник говорит чаще всего?

Есть люди, которые всегда скатываются в какую-то проблематику, независимо от того, о чем был разговор. Говорили о похудении – она свела все к мужчинам-альфонсам; обсуждали политику, воспаленный зуб, погоду – и все равно человек подытожит разговор темой «все мужики – козлы». Это классика жанра: что болит, о том и говорим. Обратный пример – когда человек всеми возможными способами избегают неприятного разговора, старательно выбирая безопасные темы (игнорирует недавний конфликт, набранные кредиты, страшный диагноз). Своего рода это детский способ убегания от проблемы: если я не буду об этом думать, все наладится само собой. Естественно, это самообман .

2. Какие использует слова? Как строит предложения?

Если вы хотите понять, как человек относится к происходящему, глупо спрашивать его об этом напрямую, особенно если между вами нет 100 % доверия. В этом случае на любой ваш вопрос прозвучит социально одобряемый ответ по типу: «конечно, я люблю детей», «в любом деле выкладываюсь на все сто», «мой начальник – гений». На что же тогда смотреть? Нужно отслеживать, какова манера общения – уничижительная форма слов, сарказм, шуточки, чопорность, излишняя сухость или формализм.

Например, вы разговорились с коллегой на тему его увлечений. Он рассказывает вам о резьбе по дереву, и мелькают следующие фразы: «это чтобы время убить», «пустячок, пока нечем похвастаться». Фразы информативны! Задайте себе вопрос, почему человек считает свое хобби ерундой, стесняется его, обесценивает? Может быть, близкие не поддерживают его увлечений, не считаются с его личным пространством ? Или жена убедила мужа, что резьбой занимаются только неудачники, а нормальные мужики ходят на рыбалку? Все это можно и нужно уточнять.





Кроме того, важно оценить, с какой позиции говорит человек – он объект или субъект своей истории? Проследите разницу предложений: «Мы развелись, потому что муж был слабовольным человеком, любил выпить. А я устала разгребать его проблемы». Или: «Было много слез и истерик, а потом развод. Выпивка и непутевые дружки его погубили». В первом случае человек осознает свою ответственность за происходящее, он сам создает свою реальность. Во втором он говорит из позиции жертвы, которая ни за что не отвечает и ничего не контролирует. Это как минимум говорит о психологической незрелости личности.

3. Оцениваем невербальные жесты, эмоции, интонацию

Представим, что вы познакомились с девушкой и попросили ее рассказать о себе. Она долго и красочно описывала свое хобби, работу, кота Персика, при этом весело шутила, флиртовала. Но только речь зашла о родителях – и манера общения переменилась. Улыбка сошла с лица красотки, голос начал дрожать, она быстро съехала с темы. Почему это вызвало у нее такую живую реакцию? Причин может быть уйма. Непростые отношения с отцом, мама проедает мозг на тему «когда выйдешь замуж», кто-то из семьи тяжело болен, лишил ее наследства, испортил настроение прямо перед вашей встречей. А может, она просто волнуется о родителях или скучает, потому что далеко живет? Не стройте из себя Вангу, не придумывайте ответ за человека. Все, о чем вы можете сделать вывод: любое отклонение от шаблона, непривычные реакции, длительное молчание, смена интонации выдают напряжение в этой зоне, которое в будущем нужно уточнять.





4. Есть ли в разговоре фигура умолчания?

Предположим, вам нужно узнать о финансовом положении человека, его работе, личной жизни, покупках. Но, как бы вы ни подводили к этой теме, собеседник упорно от вас ускользает. В какой-то момент вы поймаете себя на мысли, что уже трижды заговаривали на эту тему. И каждый раз вас перебивали, меняли ход ваших мыслей, отшучивались. Значит, поднятая тема задевает человека за живое, вызывает в нем сильные эмоции или травмирующие воспоминания , о которых он пока не готов говорить. Если вы присмотритесь повнимательнее, то увидите, что в этот момент манера общения все выдает. Собеседник напряжен, морщится, кусает губы, чешет переносицу, ускоряет шаг, прочищает горло. Но дело не в вас, дело в поднятой теме, которую он так старательно избегает. При этом переживания могут быть негативными и позитивными – нельзя сказать наверняка, нужно копать вглубь, задавать уточняющие вопросы.

Как видите, важно не просто слушать, что говорит собеседник. Нужно смотреть на всю ситуацию комплексно: как он это говорит, почему именно об этом, для чего или из-за кого? Будьте внимательнее, задавайте правильные вопросы – и люди не раз удивятся вашей проницательности.

Текст: Flytothesky.ru

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