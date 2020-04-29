На что знаки зодиака обращают внимание в гостях?

Источник материала: Flytothesky

Вкусы и увлечения у всех отличаются, поэтому каждый из нас при первом посещении чужой квартиры обращает внимание на разные вещи. Действительно, кто-то может быть прирожденным дизайнером и может много знать о тенденциях и стиле. Поэтому он сразу же замечает мельчайшие детали интерьера. Другой является крупным фанатом технических новинок, поэтому неудивительно, что глаза его будут искать только гаджеты. И, конечно же, есть люди, для которых главное, чтобы комната была чистая и опрятная. Если вы хотите впечатлить вашего знакомого, узнайте, на что он обращает внимание, находясь в гостях, и будьте к этому готовы.





Овен: абсолютно все

Овен, который никогда раньше не был у вас в гостях, в первую же минуту оценит дизайн интерьера , обратит внимание на картины и фото, заметит технику и определит, чего не достает в комнате. Через некоторое время Овен начнет чувствовать, что он действительно знает вас, независимо от того, сколько вы знакомы.

Телец: еда на столе

Телец – большой гурман! Вряд ли есть что-то более важное для него, чем дом с большим количеством еды. Представители этого знака любят ходить в гости к тем, кто умеет быстро накрывать на стол. Они верят, что путь к сердцу проходит через желудок. Поэтому Тельцы радуются, когда находят на столе пищу для удовлетворения своих вечно голодных вкусовых рецепторов.

Близнецы: настольные игры

Близнецы любят умственную встряску, а настольные игры – их ахиллесова пята. Они предпочли бы ментальный вызов всему остальному. Поэтому в гостях они пытаются выяснить, есть ли у вас настольная игра. Они уверены, что это многое говорит о человеке. Так что убедитесь, что поставили на видное место настольную игру перед тем, как пригласить Близнецов в свой дом.

Рак: семейные фотографии

Семья – самая важная вещь в мире Рака. Отношения с братьями и сестрами являются для него приоритетом при выборе того, с кем проводить время. Будь то партнер или друг, Раки считают, что у всех должны быть семейные фотографии в рамках или в фотоальбомах на полках. Не только из-за их декоративной ценности, но и потому, что они придают глубину человеку и мгновенно делают его более привлекательным для них.





Лев: дипломы и грамоты

В мире нет ничего, о чем Лев заботился бы больше, чем о достижениях, медалях, трофеях и грамотах. Представителям этого знака нравится, когда их хвалят за достижения и успехи. Именно поэтому, когда дело доходит до других людей в их жизни, Львы хотели бы, чтобы они тоже были успешными и хорошо образованными. Так что они сразу же проверят, есть ли в гостях какие-либо грамоты или дипломы.

Дева: чистота и порядок

Неизвестно, является ли это признаком благочестия или обсессивно-компульсивного расстройства. Но Девы буквально помешаны на аккуратности и порядке. Они верят, что возвращение домой в чистую и опрятную комнату может помочь людям почувствовать то же самое и в своей жизни. Даже мысль о том, что можно жить в грязном доме, неприемлема для перфекционистки Девы.

Весы: симметрия

Весы тянутся к гармонии и равновесию. Им нравятся сбалансированные и идеально симметричные вещи, особенно когда дело доходит до дизайна интерьера. Это действительно первое, что они замечают в гостях. Абсолютная асимметрия и отсутствие порядка в комнате будут настолько беспокоить их, что это может стать их последним визитом к вам.

Скорпион: количество света

Скорпион предпочитает тьму свету, поэтому первое, что он замечает в комнате, – это освещенность помещения. Связь между вами мгновенно укрепится, если Скорпион войдет в комнату, которая будет соответствовать его идеальным условиям освещения. В таком случае он сразу же поймет, что у вас много общего. Хотите стать ближе к Скорпиону? Пригласите его в гости и выключите свет, ведь Скорпион предпочитает полную темноту.





Стрелец: где магниты?

Стрелец – это человек, который не только любит свободу и путешествия , но и старается вдохновить других на приключения. Он любит дарить и получать сувениры из разных стран мира, и они много для него значат. Поэтому первое, на что Стрелец обратит внимание, – есть ли у вас магниты на холодильнике или сувениры на полках. Если их нет, заговорите со Стрельцом о путешествиях и он с радостью продолжит с вами общение.

Козерог: трофейные полки

Будучи трудоголиком и успешным человеком, первое место, которое привлекает внимание Козерога, – это полки. Он ценит трофеи, медали и достижения больше, чем Лев, и он может даже судить вас за отсутствие таковых. Это стремление к совершенству сильнее его, как бы Козерог ни старался. Так что не обращайте внимания, если он начинает вас осуждать. Ничто так не производит впечатления на Козерога, как полка с трофеями.

Водолей: гаджеты

Водолей – огромный фанат техники. Он одержим последними технологическими достижениями, ему нравится получать новые гаджеты раньше других. При первом посещении вашего дома Водолей немедленно начнет «сканировать» помещение на наличие каких-либо устройств. Таким образом, в гостях он старается избежать разговоров об утомительной реальной жизни. Вместо этого он с удовольствием поиграет с вами в видеоигры, окунувшись в виртуальный мир.

Рыбы: искусство

Нет сомнений в том, что Рыбы являются творческим знаком. Для Рыбы искусство – это жизнь, а жизнь – это искусство. Они любят искусство во всех его проявлениях, а хорошее искусство может поднять им настроение в мгновение ока. Первое, что Рыбы заметят в вашей комнате, – достаточно ли у вас картин на стенах и подходят ли они друг другу. Будьте уверены, Рыбы выполнят полную арт-проверку вашего дома.

Текст: Flytothesky.ru

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